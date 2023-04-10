Türkiye dünyaya net mesaj verdi! İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı

Türkiye'nin İsrail'e 'saldırılara son verin' çağrısı yaptığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Filistin davamızı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü her zaman olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz. Hassasiyetimiz hiçbir zaman değişmeyecek” dedi.

AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'nın iftar programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşlar ve gençlerle bir araya geldi. İftar öncesinde bir konuşma yapan Çavuşoğlu, “Özellikle bu akşam genç kardeşlerimizin aramızda olmasından ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gençlerimizin özellikle dış politikamıza verdiği destek her zaman bize güç veriyor. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere selamlarını ve sevgilerini getirdim” şeklinde konuştu.

"Terörle mücadelede en etkili mücadele edebilen ülke Türkiye'dir"

Cumhuriyet'in ikinci asrını da Türkiye yüzyılı, Türk halkı, Türk dünyası asrı yapmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon bizler için bir rehberdir. Hep beraber çalışarak Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapacağız. Özellikle dış politikada bugün baktığımız zaman Rusya ve Ukrayna savaşında barış için çaba sarf eden tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yine Filipinler'den Somali'ye kadar arabuluculuk konusunda en etkili ülke, ülkemiz Türkiye’dir. Suriye, Libya’da istikrarın anahtarı Türkiye’dir. Asırlık hayalimiz olan Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasına öncülük eden de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’dir. Bugün dünyada küresel enerji krizi var ama enerji ve lojistikte merkez ülke artık Türkiye'dir. Bugün terörle mücadelede FETÖ ile DEAŞ ile PKK/YPG ile en etkili mücadele edebilen ülke Türkiye'dir. İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı da en etkili mücadele yapan ülke Türkiye'dir. Tüm Müslümanların, mazlumların hakkını savunan ülke Türkiye'dir” diye konuştu.

Saldırılara son verin çağrısı

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya da değinen Bakan Çavuşoğlu, “İşte Ramazan ayında İsrailliler Mescid-i Aksa’ya girdiler, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal eden adımlar attılar ve biz bunun karşısında tabii ki sessiz kalmadık. Filistin’i aradık, kendileriyle (İsrail) de görüştük ve bugün saldırılara kalıcı bir şekilde son vermelerini istedik. İslam İşbirliği Teşkilatını topladık ve önemli kararlar aldırdık. Sonuç itibarıyla Filistin davamızı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü her zaman olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz. Hassasiyetimiz hiçbir zaman değişmeyecek” ifadelerine yer verdi.

"İzlediğimiz politikalar ile gücün merkezinde olmamız lazım"

Türkiye'nin etrafındaki çok sayıda çatışmaya rağmen normalleşme adımlarıyla tüm kardeş ülkelerle ilişkilerini güçlendirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Dünya hızlı değişiyor, dolayısıyla yeni politikalar ortaya koymak lazım. Başta Antalya Diplomasi Forumu olmak üzere ortaya vizyon koyabilen bir ülke Türkiye. BM yetersiz, küresel sistem yetersiz, dolayısıyla dünyadaki sistemlerin değişmesi gerektiğine vurgu yapan hem de 'dünya beşten büyüktür' diyerek, 'daha adil bir dünya mümkündür' diyerek bunu yapabilen ülke Türkiye ve lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani sizlerin desteğiyle Türkiye, dünyanın her meselesinde söz sahibidir, ön alıcıdır. Türkiye olmasaydı tahıl anlaşması olmazdı. Olsa bile uzatılmazdı. Esir takası dahil her türlü arabuluculukta Türkiye var. Türkiye arabuluculukta bir marka oldu. Bugün Türkiye dünyada son 20 yılda bir küresel güç olduysa Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha güçlü konumda olmamız lazım. Çünkü artık çok denklemli bir dünyada herkes güç paylaşımı yarışı yapıyor. Yeni yeni güçler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim bu güç paylaşımında en merkezde olmamız lazım. Başkalarıyla rekabet etmekten bahsetmiyorum. İzlediğimiz politikalar ile gücün merkezinde olmamız lazım” dedi.

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