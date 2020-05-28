Türkiye, dünyaya ‘nefes’ aldırdı

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Varank, dünyanın yeni tip coronavirüs (COVID-19) ile savaştığını anımsatarak, bu dönemde üretici ve tüketicilerin davranışlarının değişmeye başladığını söyledi.

Varank, Türkiye’nin bu dönemde gösterdiği performansıyla, başarı hikayesi yazdığını belirterek, bu alanda koordineli hareket ederek bir çok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlattı.

“Yenilikçi projeler hızla devam ediyor”

Ülkelerin peşinden koştuğu yoğun bakım solunum cihazının rekor sürede üretildiğini anımsatan Varank, “Bugün itibarıyla 1000’inin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız. TÜBİTAK öncülüğünde, aşı ve ilaç geliştirme alanında öncü çalışmalara imza atıyoruz. Tanı kiti ve tanı sistemlerinde ülkemizin adını dünyaya duyuracak yenilikçi projeler hızla devam ediyor” ifadesini kullandı.

Üretken yatırımlar arttı

Salgın sonrası dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Varank, rekabet gücünü ve üretken yatırımları artıracak politikalara odaklanacaklarını söyledi. Varank, ekonominin toparlanmaya başladığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Güven artıyor

“Mayıs başından itibaren reel sektörden normalleşme adına pozitif sinyaller alıyoruz. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe de güven göstergeleri yükseliyor. Sanayiciler yatırımdan, ihracattan ve ülkemizin önündeki fırsatlardan sıklıkla söz etmeye başladılar. Türkiye, atacağı adımlarla yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabilir.”