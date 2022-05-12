Türkiye dünyaya meydan okuyor! 150 kuyuyla dev petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, petrol üretimindeki artışın yüzde 50 olduğunu ve 2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 3.12 milyar TL kâra ulaştıklarını bildirdi. Kara sondajında 2022 yılı içinde 150 kuyu açacaklarını dile getiren Bilgin, “Bir ‘challenge’ı (meydan okuma) ortaya koyuyoruz” dedi.

Bilgin, TBMM KİT Komisyonu’nda TPAO’nun günlük 170 bin varil petrol eşleniği üretim yaptığını, 2012 - 2021 yılları arasında toplam 17.5 milyar dolar yatırım gerçekleştirip, 19 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi.

Yurt dışında Azerbaycan, Irak, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmak üzere 4 ülkede, 9 farklı proje yürüttükleri bilgisini veren Bilgin, petrol üretim hedefinin 62 bin 500 varil olduğunu ve üretim artışının yüzde 50 oranına ulaştığını söyledi.

Kara aramacılığında 70.7 milyon varillik rezervi envantere kazandırdıklarını, Şırnak ilini Türkiye’nin petrol rezervinde önemli yeri olan bir konuma getirdiklerini belirten Bilgin, “2022 yılı içinde 150 kuyu açarak -bunun 95’i arama kuyusu, 55’i üretim kuyusu olacak- aslında kara aramacılığında gerçekten bir ‘challenge’ı ortaya koyacağız. 150 kuyu hedefi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek rakamı olacak” ifadelerini kullandı.

Sakarya keşfi ve sahadaki güncel durumla ilgili bilgi veren Bilgin, 4. derin sondaj gemisi Cebelitarık’ın Taşucu Limanı’na gittiğini, bir hafta sonra envantere gireceğini belirtti. Bilgin, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ise Karadeniz’de çalıştığını bildirdi.

Bilgin Akdeniz’de sondaja ilişkin şöyle konuştu:

“Akdeniz’de 8 derin deniz sondaj gemisiyle ülkemizin münhasır ekonomik alanı olarak tanımlanmış bölgelerde, yaptığımız sismik çalışmalardan sonra belirlediğimiz ‘prospektive’ alanlarda 8 farklı sondaj çalışması yaptık. Bunların jeolojik sonuçlarını değerlendirerek aslında yeni bir sondaj süreci daha başlatmak üzereyiz.”

Bilgin, “TPAO’nun Kuzey Irak’ta hiçbir faaliyeti yok, hiçbir şirketle ortaklığı da yok, hiçbir sahada da üretimi yok” dedi.

Bilgin, geleceğin deniz aramalarında olduğunu, 2018 - 2022 yılları arasında yatırımların yüzde 75’inin deniz yatırımlarına yoğunlaştığını aktararak, “Esas oyun değiştirici hamle denizlerden gelecek” vurgulamasını yaptı.

Denizlere yoğunlaşıp, sonuç aldıklarını Sakarya gaz sahasının bunun örneği olduğunu dile getiren Bilgin, devletin uygulayacağı vergi istisnasıyla önümüzdeki 10 yıl içinde 145 milyar TL’lik teşvik sağlanmış olacağını duyurdu.

Derin deniz sondaj maliyetinin 246 milyon dolara ulaştığını, yerel imkanlarla yapıldığında ise 33 milyon dolara realize edilebildiğini kaydeden Bilgin, yerlileşmeyle birlikte son üç yılda 113 projede 123 milyon lira doğrudan maliyet avantajı sağlandığını söyledi.

Bilgin, dijitalleşen dünyada TPAO’nun da dijitalleşmesi için proje yürütüldüğünü, ekonomiye ve akademiye katkı sağlamak amacıyla bir çok işbirliği çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Koca Yusuf adlı bin 500 beygir gücünde sondaj kulesini örnek gösteren Bilgin, iki tane daha Koca Yusuf sondaj kulesi için sipariş verildiğini açıkladı.

TPAO’nun kredi değerlendirme notunun ‘AAA’ olduğunu açıklayan Bilgin, “2018’de 4.4 milyar lira, 2019’da 1 milyar lira, 2020’de 1.56 milyar lira, -ki 2020 yılında dünyadaki petrol şirketlerinin, EMP şirketlerinin hiçbiri kâr etmemiştir- 2021 yılında 1.57 milyar lira, 2022 yılının ilk çeyreğinde de toplam 3.12 milyar lira olarak kârımız gerçekleşmiş durumdadır. TPAO iyi bir finans yönetimiyle çok zor bir fırtınanın içerisinden çıkarmayı başarmıştır” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Milliyet