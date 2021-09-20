Türkiye dünyaya kafa tutmaya başladı

Türk Savunma Sanayii son 20 yılda âdeta çağ atladı. Yerli ve millî üretim stratejisi ile hareket eden sektör, yılın ilk sekiz ayında 169 ülkeye ürün satar hâle geldi. Öyle ki, Ruanda’dan Etiyopya’ya, Bangladeş’ten Yeni Zelanda’ya kadar Türk silah ve savunma sanayi teknolojileri tercih edilir oldu.

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 875 milyon dolar rekor gelir elde edildi. Geçen yıl 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk şirketleri, bu yıl sonunda bu rakamı 3,2 milyar dolara, 2023 yılında ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Bazı ülkelere yapılan ihracat binlerce kat arttı. Örneğin Çin’e yapılan ihracat yılın ilk 8 ayda 29 bin dolardan 30 milyon dolara çıktı. Etiyopya’ya yapılan ihracat da yüzde 22 bin artış göstererek 51 milyon 737 bin doları gördü.

Keza hiç ihracat yapılmayan Ruanda’ya 8 ayda 16 milyon 469 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye insansız hava ve kara araçları, savaş gemileri, tanklar, akıllı mühimmatlar, silah ve atış kontrol sistemleri ile ABD, Fransa ve Rusya gibi silah endüstrisi devlerine kafa tutar hâle geldi. Özellikle Afrika ve Orta Asya pazarında bu silah tekellerini pazar payı kırılmış oldu.

Burkina Faso'da bile varız

Türkiye geçen yılın sekiz ayında Burkina Faso’ya 277 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayisi ürünü ihracatı yaparken söz konusu rakam 2021’in aynı döneminde 6 milyon 934 bin dolara çıktı. Söz konusu dönemdeki ihracat artışı yüzde 2.403’ü buldu.

Bir süredir Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar’ın ürettiği taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra’yı kullanan Burkina Faso, artan iş birliğine paralel olarak yeni Türk savunma sanayisi ürünlerini silahlı kuvvetlerinin kullanımına sunmak için harekete geçti. Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede 2018’den bu yana terörle mücadelede 1,3 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor. Komşu ülke Mali’de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015’ten bu yana Burkina Faso’nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

20 yılda büyük başarı geldi

Ambargolar ülkemizin savunma alanında kendisi geliştirmesine neden oldu. 2002’de ülkemizde sadece 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750’yi geçti. O dönem 5,5 milyar dolarlık bir proje yürütülürken, bugüne gelindiğinde bu rakam 75 milyar doların üzerine çıktı.

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirket sayısı 56’dan 1.501’e yükseldi. Bu firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar doları geçti. Sektörün 2002’de yüzde 80 olan ithalat oranı, bugün yüzde 80 yerli üretime döndü.

Bağımlılık azaldı

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI, son beş yılda Türkiye’nin silah ithalatının önceki beş yıllık döneme göre yüzde 59 düştüğünü bildirdi. Kurum, bunun en önemli nedeninin Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasından sonra ABD’nin 2019’da F-35 teslimatını durdurması olduğunu bildirdi. Ayrıca Türkiye’ye uygulanan ambargoların, sektörün gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi. SIPRI, Türkiye’nin silah üretimini artırdığını ve ithalata bağımlılığını azalttığını vurguladı.