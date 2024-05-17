Türkiye dünyaya duyurdu: Vize'de yeni dönem, aracı kurum değişiyor, hakkında karar verildi... Türkiye hamlesi

Mevcut durumda vize işlemleri 12 farklı şirket tarafından yürütülüyor ve bu şirketler 2023 yılında 5,5 milyar TL gelir elde etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu gelirin sadece 1,1 milyar TL'si hazineye aktarıldı, geri kalan 4,4 milyar ise şirketlere kaldı.

Yeni düzenleme ile DGV, vize aracılık hizmetlerini de üstlenerek bu gelirlerin devlete aktarılmasını sağlayacak. DGV, vize işlemlerinden elde ettiği gelirleri dış temsilciliklerin ve diplomatların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak.

Dış İşleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, vize işlemlerinin DGV tarafından devralınmasının birçok faydası olacağını belirtti. Serim, bu sayede vize işlemlerinin daha hızlı ve daha ucuz hale geleceğini, ayrıca vize başvuru süreçlerindeki bürokratik engellerin de kalkacağını söyledi.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulamasına ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde, vize işlemleri DGV tarafından yürütülmeye başlanacak.

Yetkililer, bu değişikliğin, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar için birçok fayda sağlayacağını düşünüyor.

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