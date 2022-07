Türkiye, dünyanın şekillendirilmesinde ‘Ben de varım’ dedi

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Dünyanın her yüzyılın ilk yarısında yeniden şekillendirildiğini vurgulayan Kaynak, “Bu yüzyılda geç kalmadı çok sıkıştı, 2025’e çok az zaman kaldı ve dünya şu anda şekilleniyor. Bakın, Ukrayna’da bu değişimler, Gürcistan’da olanlar ama şu anda o kadar sıkıştı ki, ABD’nin işi gücü bırakıp, Çin denizine yapacağı yatırımın 2-3 katını Adalar denizine yapmasıyla sıkıştı. Yani esasında bize karşı da bir sıkışma var. Türkiye’nin Karadeniz’de gaz bulmasıyla, bütün Karadeniz bölgesi sıkıştı. Ben o gazın ilk aşamasında şunu söylemiştim. Bu işten sonra ilk plan, Karadeniz’in istikrarsızlaştırılması, bakın hemen anında ülkenin savaşa sokulması falan değil, istikrarsızlaştırılması. Çünkü devletleri, düzeni düzenleyenler yani düzenin sahipleri ki bunu 2. Dünya Savaşı’nın sonuna gittiğimiz zaman bariz şekilde görürüz” dedi.

Dünya savaşının amacı Türkleri bitirmekti!

“1.Dünya Savaşı esas dünyayı ilk şekillendirendi. 3 millet vardı kısaca, yani 3 ulus vardı. Sonuçta kalan, Türkler, Slavlar ve Anglosaksonlardır” tespitini yapan Kaynak şöyle devam etti: “Saksonlar, Avusturya, Macaristan’da aynı Cermen ırkındandır. Savaş bittikten sonra Osmanlı kaybetti, Türkler kaybetti, Slavlar ve Anglosaksonlar kazandı ve dünyanın bugünkü haritalarının çizilmesinde ana sebep oldular. Bu sınırların çizilmesinde, bizim elimizden aldıkları yerler o kadar değerliydi ki 2. Dünya Savaşı olmak zorunda kaldı. Çünkü Almanya inanılmaz kısa bir süre içerisinde tekrar esas kazanan güçlere, Anglosaksonlara, meydan okumaya başladı. Ama dünyayı şekillendiren, haritaları çizen Slavlar ve İngilizler oldu. Oraya Çin’i kattılar, Doğu Türkistan’ı, Çin’i takdim ettiler. Rusya’nın ve İngiltere’nin hazmedebileceği kapasitenin üstünde olduğundan dolayı ama esas amaç Türk dünyasının, İslam dünyasının bütünüyle bitirilmesiydi. Mesele Türk dünyasının bitirilmesiydi. Çünkü Türk dünyası, İslam dünyasının başat aktörü, ana rolü. Eğer onu kontrol altına alabilirseniz sistemi çözüyorsunuz”

Dünyayı biz de şekillendiriyoruz

“Bu yüzyılın başında haritalar yeniden mi değişecek” sorusunu cevaplayan İbrahim Ufuk Kaynak “Bu son 20 senedir her gün dillendirilen bir olay, ABD’de CIA’in bütün raporlarında var, kaç defa bu televizyonlarda anlatıldı. Anlatılmasının esas sebebi şuydu, sürekli olarak haritaları yeniliyorlardı, işte Arap Baharı dediğimiz şey, Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkelere ayrı bir bahar yaptılar. Yeryüzünün şekillenmesi böyle oluyor. Ukrayna’daki şu anki savaş, Kazakistan’da yapılmak istenilen ayaklanma, Türk Devletleri Teşkilatı’nın durdurulması, dünya şekilleniyor derken illa onlar şekillendirmiyor, biz de şekillendiriyoruz. Mesela bizim de arada kendi katkımızı söyleyeyim, Somali’yi Türkiye’nin birdenbire ayağa kaldırması, Libya’yı ayağa kaldırması. Onlar dünyayı şekillendirirken ilk defa bizde de devlet aklı ortaya çıktı ve o da dünyanın şekillendirilmesinde ben de varım dedi. Şu anki sıkıntılarımızın kaynağı da budur” görüşünü dile getirdi.

NATO’nun ismi değişecek

İbrahim Ufuk Kaynak, son dönemde hareketli bir gündeme sahip olan NATO’ya ilişkin de, “NATO’nun isminin değişebileceğini düşünüyorum kısa zaman içerisinde. Nedeni şu; NATO’nun içerisine Pasifik’i de katma planı var, çünkü ABD, Çin’i çevreleyebilmek ve aynı şekilde etkisiz hale getirebilmek istiyor. Bunun yanı sıra şu an Slavlara yönelik bir hareket de var aynı şekilde. Çin’i de kontrol altında tutabilmek için o bölgede aslında 3 devlete ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi Avustralya, diğeri Japonya, diğeri Güney Kore, Tayvan zaten Çin’in içerisinde, 2 tarafta bende mi kalsın, sende mi kalsın oyununda ama orada esas benim dediğim 3 gücü NATO’nun içerisine alırlarsa, North Atlantic adı değişecek. Çünkü Pasifik’te işin içerisine girmiş olacak. Bunun faydasını tartışmıyorum ama önemli olan yer, İngiltere’nin NATO’dan çıkması yani İngiltere’nin AB’den çıkması acaba NATO’dan da çıkmasını getirir mi?” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi zayıflatmak için Yunanistan'ı feda edebilirler

“Dünya ilk çeyrekte şekilleniyorsa, bize bu 100 yılı yaşatmamak üzere bir hamle var mı?” sorusuna da Kaynak, “Anglosaksonlar, Slavları bir cenderenin içine alıp durdurmak, peşinden Türkiye’ye dönmek istiyorlardı ama dedim ya Türkiye, Türkiye değil sadece, Türkiye, Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulmasıyla birlikte ki Türk Devletler Teşkilatı’nın imzası atıldıktan 1-2 gün sonra ben bir program yaptım. Hafıza programında dedim ki, bundan sonra Türk Devletler Teşkilatı’na imza atan her ülke ve ona imza atan her devlet başkanı tehdit altındadır. Sonra Kazakistan’da olaylar yaşandı. Çünkü karşımızdaki güç, kendisinin dünyayı şekillendirmesine o kadar alışmış ki son dönemde, bunun haricinde bir şey kabul etmiyor. Ama unuttukları bir şey var, ABD devlet kültürü olmayan bir devlet. İngilizlerden kalan devlet aklıyla beraber yönetilmeye çalışılan, içerisine biraz Sakson biraz Frenk katılan, biraz da Hispanik koydun mu yeni bir biçim ortaya çıktı. Ama ABD’nin bu yapısı aynı zamanda, filin bir hantal bedeni gibi sadece yıkıp döküyor, gerçek stratejilerinden bir tanesi de bu. Yıkıp dökmek, kendine uygun olarak imar etmek. Kendilerine rekabet yapabilecek herhangi bir oluşumu istemiyorlar, bunu engellemek için de yöntemlerini kullanıyorlar ve yöntemleri belli. ‘Türkiye sadece Türkiye değildir’i ben şöyle bağlıyorum; bizim bahsettiğimiz sadece Türk devletleri değil, İslam ülkelerinin hemen hemen hepsi. Zaten onların kontrolünde fakat hepsinin içerisinde yeni yeni bir kıpırdanma başladı. Bakın bu kıpırdanmalar halk düzeyinde, yönetim kademesinde değil belki. Ama onun ana sebebi, Türk Savunma Sanayi’ndeki ilerlemedir ve bunu Türk Devletler Teşkilatı ve bize katılmayı düşünen devletler için, onlar açısından bakarsak büyük bir güvence. Ve bu güvencenin yok edilebilmesi için, Türkiye’nin belki de şu an sıcak bir çatışmaya girmesi, tıpkı Rusya’da olduğu gibi. ‘Bakın bunların gücü yok’ deyip, onu da ortaya koyabilmek. Bunun için de Yunanistan’ı feda edebilirler” ifadeleriyle karşılık verdi.