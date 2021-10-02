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Ekonomi Türkiye, dünyanın en büyük kruvaziyer fuarına katıldı
Ekonomi

Türkiye, dünyanın en büyük kruvaziyer fuarına katıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve New York'taki Türkiye Turizm Kurulu ekibi, 27-30 Eylül'de Miami'de düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası kruvaziyer fuarı Seatrade Cruise Global Expo'ya katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 00:48:00 -
Türkiye, dünyanın en büyük kruvaziyer fuarına katıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve New York'taki Türkiye Turizm Kurulu ekibi, 27-30 Eylül'de Miami'de düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası kruvaziyer fuarı Seatrade Cruise Global Expo'ya katıldı.

Bu seneki teması “kruvaziyerlerin geleceği” olan fuarda TGA, 112 metrekarelik standında Türkiye’nin önemli rotaları ve destinasyonlarını tanıttı.

Stantta, Türkiye’nin sürdürülebilirlik, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusundaki öncü yaklaşımı, inovasyonu etkin yönetimi ve gelişen lüks konseptleri vurgulandı.

80'den fazla kruvaziyer firması ve 140 ülkenin temsil edildiği fuara, 20 bini aşkın sektörel ziyaretçinin katıldığı açıklandı.

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