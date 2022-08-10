Türkiye dünyada bunu yapabilen sayılı ülkelerden! Çığır açacak İHA hamlesi

Türkiye'de kamu güvenliği kurumları, emniyet ekipleri, altyapı denetçileri ve enerji operatörleri gibi kurumsal drone kullanıcıları insansız hava araçlarını pek çok farklı alanda kullanarak insansız hava araçlarının işlevselliğini arttırıyor. Kurumsal drone kullanıcıları da düzenlenen etkinliklerde bir araya gelerek tecrübe ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşıyor.

Bu bilgi aktarımı etkinliklerden biri de Termal Drone Firması ev sahipliğinde Ümraniye’de bir otelde düzenlendi. Etkinliğe Termal Drone Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Döndür, DJI Enterprise MEA Satış Müdürü Jony Ji, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı ekipleri, Özel Harekat Başkanlığı ekipleri, farklı illerden gelen Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, AFAD ve Akut gibi arama kurtarma ekipleri ile harita mühendisleri ve sektör temsilcileri de katıldı.

"Termal dronlar terör unsurlarının tespitinde kullanılıyor"

Düzenlenen etkinlikte konuşan ve yeni nesil dronların kolluk kuvvetleri tarafından kullanılarak arama ve kurtarma faaliyetlerine hizmet ettiğini kaydeden Termal Drone firması Harita Mühendisi Volkan Eken, "Bugünkü etkinliğimizde AFAD, Akut, Jandarma, Emniyet gibi birçok kurumla da bilgi alışverişi yapacağız. Kullanıcılar kullandığı ürünleri daha iyi tanıyacak. Bizler de onların kapasitelerini arttırmaya çalışacağız. Biz de Harita Mühendisi olarak dronları haritacılık sektöründe aktif olarak kullanıyoruz. Ayrıca enerji, arama kurtarma, sınır ötesi operasyonlarda güvenlik maksadıyla dronlar kullanılabiliyor. Askeriyenin ve kolluk kuvvetlerinin en aktif olarak kullandığı dronlar terör bölgelerindeki terör unsurlarının tespiti için termal dronlar kullanılıyor. Bizler harita sektöründe, enerji sektöründe, tarımda da aktif şekilde kullanıyoruz. Dronlar artık daha erişilebilir oldu. Kullanıcıları dronları daha aktif şekilde kullanmaya başladı. Bizler profesyonel olarak kullanıyoruz. Yeni nesil dronlar enterprise ürünleri üst düzey cihazlar olduğundan hobiden üst düzey kullanıcıları olduğunu görüyoruz. Bu yeni nesil dronlar enerji sektöründe çok aktif kullanılabilir. Güneş enerji santrallerinin incelenmesinde, elektrik hatlarının incelenmesinde ticari olarak kullanılabilir. Bunun dışında da kolluk kuvvetlerimiz tarafından sınır ötesi operasyonlarda, arama ve kurtarma faaliyetlerinde termal ve 200x optik zoomlu kamerasıyla da bu faaliyetlerde rahatlıkla kullanılabilecek" diye konuştu.

"İnsansız hava araçları birçok sektörde ve birçok farklı alanda kullanılıyor"

Etkinliğe katılan sektör temsilcilerinden Hakan Yaralı, "Bugün bu etkinlikte aslında Türkiye'de ilk kez bahsedebileceğimiz ve bizi çok heyecanlandıran bir yapay zeka projesini paylaşacağız. Bu teknolojiyle şu an dünyada kullanılan birçok insansız hava araçlarının güneş enerji santrallerinde otonom bir şekilde arızanın tespiti ile ilgili çok hızlı, ekonomik ve dünyada çok az firmanın yapabildiği ve çok ciddi anlamda ülkemize katkı sağlayacak bir yazılım geliştirdik. Kesinlikle dronlar yani insansız hava araçları birçok sektörde ve birçok farklı alanda kullanılıyor. Biz daha çok bunun endüstriyel tarafını ele aldık. İnsanlara nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünerek yola çıktık" ifadelerini kullandı.