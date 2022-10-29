Türkiye dünyada bunu yapabilen 23. ülke oldu

60 yıllık yerli otomobil hayali bugün gerçek oluyor. Yerli otomobil Togg'un Gemlilk'te yer alan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak ve ilk seri üretim TOGG C-SUV banttan inecek.

60 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu

60 yıllık hayalin gerçekleşeceği bu an için tüm Türkiye büyük bir heyecanla çifte bayram yaşarken, bugün Türkiye dünyada kendi otomobilini geliştiren ve üreten 23. ülke olarak adını yazdıracak.

Satın alımlarla birçok marka ve gruplar birleşmiş olsa da özel atölye ve el yapımı lüks araçlar hariç dünyada 22 ülke kendi seri üretim otomobillerini üretiyor.

1- Japonya: 13 marka - Acura, Daihatsu, Datsun, Honda, Infiniti, Isuzu, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

2 - ABD: 12 marka - Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Jeep, Lordstown Motors, Lincoln, RAM, Tesla

3 - Birleşik Krallık: 10 marka - Aston-Martin, Bentley, Jaguar, Land-Rover, Lotus, McLaren, MG, Mini, Rolls-Royce, Vauxhall

4 - Çin: 8 marka - Brillianca, Chang'an Motors, Chery, Dongfeng, FAW, Geely, Hafei, Heng Chi

5 - Almanya: 7 marka - Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porche, Smart, Volkswagen

6- Fransa: 6 marka -Alpine, Bugatti, Citroen, DS Automobiles, Peugeot, Renault

7 - İtalya: 6 marka -Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lamborghini, Lancia, Maserati

8 - Güney Kore: 5 marka - Genesis, Hyundai, Kia, Samsung, SsangYong

9 - Hindistan: 4 marka - Hindustan Motors, Mahindra, Maruti, Tata

10 -Rusya: 4 marka - Derways, GAZ, Lada, UAZ

11 -İran: 3 marka - Iran Khodro, Pars Khodro, Saipa

12 -İspanya: 2 marka - Cupra, Seat

13- İsveç: 2 marka - Koenigsegg, Volvo

14- Malezya: 2 marka -> ChPeroduaery, Proton

15- Brezilya: 1 marka - Lobini

16- Madagaskar: 1 marka - Karenjy

17- Meksika: 1 marka - Mastretta

18- Romanya: 1 marka - Dacia

19-Tayvan: 1 marka - Luxgen

20- Çekya: 1 marka - Skoda

21- Tunus: 1 marka - Wallyscar

22- Ukrayna: 1 marka - ZAZ

23- TÜRKİYE- TOGG