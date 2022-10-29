  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye dünyada bunu yapabilen 23. ülke oldu
Gündem

Türkiye dünyada bunu yapabilen 23. ülke oldu

Yerli otomobil TOGG'un seri üretimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak. İlk TOGG'un bugün banttan inmesiyle birlikte Türkiye, dünyada kendi otomobilini üreten 23. ülke olacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 15:10:00 - 2022-10-29 15:14:03

60 yıllık yerli otomobil hayali bugün gerçek oluyor. Yerli otomobil Togg'un Gemlilk'te yer alan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak ve ilk seri üretim TOGG C-SUV banttan inecek.

60 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu

60 yıllık hayalin gerçekleşeceği bu an için tüm Türkiye büyük bir heyecanla çifte bayram yaşarken, bugün Türkiye dünyada kendi otomobilini geliştiren ve üreten 23. ülke olarak adını yazdıracak.

Satın alımlarla birçok marka ve gruplar birleşmiş olsa da özel atölye ve el yapımı lüks araçlar hariç dünyada 22 ülke kendi seri üretim otomobillerini üretiyor.

1- Japonya: 13 marka - Acura, Daihatsu, Datsun, Honda, Infiniti, Isuzu, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

2 - ABD: 12 marka - Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Jeep, Lordstown Motors, Lincoln, RAM, Tesla

3 - Birleşik Krallık: 10 marka - Aston-Martin, Bentley, Jaguar, Land-Rover, Lotus, McLaren, MG, Mini, Rolls-Royce, Vauxhall

4 - Çin: 8 marka - Brillianca, Chang'an Motors, Chery, Dongfeng, FAW, Geely, Hafei, Heng Chi

5 - Almanya: 7 marka - Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porche, Smart, Volkswagen

6- Fransa: 6 marka -Alpine, Bugatti, Citroen, DS Automobiles, Peugeot, Renault

7 - İtalya: 6 marka -Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lamborghini, Lancia, Maserati

8 - Güney Kore: 5 marka - Genesis, Hyundai, Kia, Samsung, SsangYong

9 - Hindistan: 4 marka - Hindustan Motors, Mahindra, Maruti, Tata

10 -Rusya: 4 marka - Derways, GAZ, Lada, UAZ

11 -İran: 3 marka - Iran Khodro, Pars Khodro, Saipa

12 -İspanya: 2 marka - Cupra, Seat

13- İsveç: 2 marka - Koenigsegg, Volvo

14- Malezya: 2 marka -> ChPeroduaery, Proton

15- Brezilya: 1 marka - Lobini

16- Madagaskar: 1 marka - Karenjy

17- Meksika: 1 marka - Mastretta

18- Romanya: 1 marka - Dacia

19-Tayvan: 1 marka - Luxgen

20- Çekya: 1 marka - Skoda

21- Tunus: 1 marka - Wallyscar

22- Ukrayna: 1 marka - ZAZ

23- TÜRKİYE- TOGG

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23