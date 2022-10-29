Türkiye dünyada bunu yapabilen 23. ülke oldu
Yerli otomobil TOGG'un seri üretimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak. İlk TOGG'un bugün banttan inmesiyle birlikte Türkiye, dünyada kendi otomobilini üreten 23. ülke olacak.
60 yıllık yerli otomobil hayali bugün gerçek oluyor. Yerli otomobil Togg'un Gemlilk'te yer alan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak ve ilk seri üretim TOGG C-SUV banttan inecek.
60 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu
60 yıllık hayalin gerçekleşeceği bu an için tüm Türkiye büyük bir heyecanla çifte bayram yaşarken, bugün Türkiye dünyada kendi otomobilini geliştiren ve üreten 23. ülke olarak adını yazdıracak.
Satın alımlarla birçok marka ve gruplar birleşmiş olsa da özel atölye ve el yapımı lüks araçlar hariç dünyada 22 ülke kendi seri üretim otomobillerini üretiyor.
1- Japonya: 13 marka - Acura, Daihatsu, Datsun, Honda, Infiniti, Isuzu, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota
2 - ABD: 12 marka - Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Jeep, Lordstown Motors, Lincoln, RAM, Tesla
3 - Birleşik Krallık: 10 marka - Aston-Martin, Bentley, Jaguar, Land-Rover, Lotus, McLaren, MG, Mini, Rolls-Royce, Vauxhall
4 - Çin: 8 marka - Brillianca, Chang'an Motors, Chery, Dongfeng, FAW, Geely, Hafei, Heng Chi
5 - Almanya: 7 marka - Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porche, Smart, Volkswagen
6- Fransa: 6 marka -Alpine, Bugatti, Citroen, DS Automobiles, Peugeot, Renault
7 - İtalya: 6 marka -Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lamborghini, Lancia, Maserati
8 - Güney Kore: 5 marka - Genesis, Hyundai, Kia, Samsung, SsangYong
9 - Hindistan: 4 marka - Hindustan Motors, Mahindra, Maruti, Tata
10 -Rusya: 4 marka - Derways, GAZ, Lada, UAZ
11 -İran: 3 marka - Iran Khodro, Pars Khodro, Saipa
12 -İspanya: 2 marka - Cupra, Seat
13- İsveç: 2 marka - Koenigsegg, Volvo
14- Malezya: 2 marka -> ChPeroduaery, Proton
15- Brezilya: 1 marka - Lobini
16- Madagaskar: 1 marka - Karenjy
17- Meksika: 1 marka - Mastretta
18- Romanya: 1 marka - Dacia
19-Tayvan: 1 marka - Luxgen
20- Çekya: 1 marka - Skoda
21- Tunus: 1 marka - Wallyscar
22- Ukrayna: 1 marka - ZAZ
23- TÜRKİYE- TOGG