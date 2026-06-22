Erken emeklilik tarih oluyor! Hükümet düğmeye bastı!
Yaşlı nüfusun hızla yükselmesine nedeniyle zor zamanlar geçiren Almanya, emeklilik sistemi üzerindeki baskısını azaltmayı amaçlayan kapsamlı bir reform paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yaşlı nüfusun hızla yükselmesine nedeniyle zor zamanlar geçiren Almanya, emeklilik sistemi üzerindeki baskısını azaltmayı amaçlayan kapsamlı bir reform paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Hükümet tarafından görevlendirilen komisyonun hazırladığı önerilerin bu hafta kamuoyuna açıklanması beklenirken, reform paketi emeklilik yaşından katkı sistemine kadar birçok alanda köklü değişiklikler içeriyor.
"YÜZDE 2'SİNE DENK GELEN KADEMELİ BİR EK EMEKLİLİK KATKISI" Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre öneriler arasında çalışanların brüt ücretlerinin yüzde 2'sine denk gelen kademeli bir ek emeklilik katkısı ödemesi yer alıyor. Toplanacak kaynakların kamuya ait bir yatırım aracı üzerinden sermaye piyasalarına yönlendirilmesi planlanıyor. Böylece emeklilik sisteminin yalnızca çalışanların prim ödemelerine değil, yatırım getirilerine de dayanması hedefleniyor.
ERKEN EMEKLİLİK HAYALLERİ SUYA DÜŞÜYOR Reform paketinin en dikkat çekici maddelerinden biri de Almanya'da yaygın olarak kullanılan erken emeklilik uygulamasının kaldırılması. Hükümet, iş gücü piyasasında daha fazla kişinin daha uzun süre kalmasını sağlayarak sosyal güvenlik sisteminin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlıyor.
"EMEKLİLİK YAŞI ARTIK ORTALAMA YAŞAM BEKLENTİSİNDEKİ ARTIŞA PARALEL OLARAK KADEMELİ ŞEKİLDE YÜKSELECEK" Önerilere göre emeklilik yaşı artık ortalama yaşam beklentisindeki artışa paralel olarak kademeli şekilde yükselecek.
Bu kapsamda yaşam beklentisinde gerçekleşen her bir yıllık artışın, gelecekte emekli olacak kişiler için yaklaşık sekiz aylık ek çalışma süresine karşılık gelmesi öngörülüyor. Böylece sistem, demografik değişimlere otomatik olarak uyum sağlayabilecek bir yapıya kavuşacak.
70 YAŞ KABUSU ŞİMDİLİK ERTELENDİ Almanya'da zaman zaman gündeme gelen emeklilik yaşının 70'e çıkarılması önerisi ise reform paketinde doğrudan yer almıyor. Ancak yaşam beklentisine bağlı kademeli artış mekanizması nedeniyle emeklilik yaşının uzun vadede yükselmeye devam edeceği belirtiliyor. Bu durum, 70 yaş sınırına ilişkin tartışmaları tamamen sonlandırmasa da uygulamanın hayata geçmesini onlarca yıl ötelemiş görünüyor.
"YAZ TATİLİNE GİRMESİNDEN ÖNCE KABİNEDEN GEÇİRMEYİ HEDEFLİYOR" Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Maliye Bakanı Lars Klingbeil, emeklilik reformunun da içinde bulunduğu geniş kapsamlı ekonomik reform paketini parlamentonun temmuz ayındaki yaz tatiline girmesinden önce kabineden geçirmeyi hedefliyor.
Klingbeil, katkı paylarının bir bölümünün sermaye piyasalarına yönlendirilmesine ilişkin beklentilerin farkında olduklarını belirterek, koalisyonun daha önce şirket destekli emeklilik fonlarına dayalı benzer modeller üzerinde çalıştığını söyledi. Çalışma Bakanı Baerbel Bas da komisyonun hazırladığı önerilere genel olarak destek verdiğini açıkladı./ kaynak: haber7
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