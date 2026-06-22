Liseli Kayra’nın adı kütüphanede yaşayacak

Kayra’nın ölümünün ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen S.K., “Kayra’ya benzeyen birini gördüğümüzde sanki Kayra gelmiş gibi istemsiz bir umut oluşuyor. Ama gidenin geri gelmeyeceğini de biliyoruz. İçimiz yanıyor. Sebebi ne? Hiç bilmiyoruz. Gelen kişinin babasını da, kendisini de tanımıyorduk. Ortada bir sebep yoktu. Kayra, durduk yere öldürüldü. Günlük 1-2 saatlik uykularla ayakta durmaya çalışıyorum. Her sabah uyandığımda ilk aklıma gelen şey bu olay oluyor. Çünkü her gün bir tane küçük kardeşimiz ölüyor" diye konuştu.