Liseli Kayra’nın adı kütüphanede yaşayacak
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, T.E.E. (17) tarafından parkta bıçaklanarak öldürülen 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman'ın (16) adı, eğitim gördüğü özel okulun kütüphanesine verildi. Olay, 9 Haziran’da meydana geldi. Kentte, parkta çıkan tartışmada Kayra Ataman, bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.E.E. ile babası Burak E. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ataman’ın eğitim gördüğü özel okulda mevlit programı düzenlendi. Programa ailesi, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Okul panosuna Kayra’nın fotoğrafları konuldu, okul yönetimi tarafından kütüphaneye de Kayra Ataman’ın adı verildi.