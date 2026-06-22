  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müthiş hamle: Beşiktaş'ın kalesine süper eldiven: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Kahve çarpıntı ve yüksek tansiyon yapar mı? Meğer gerçek çok başka çıktı… Bunu test ettiler Mahkumları için başka ülkeden hücre kiraladı Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere’de buldu! 5 bin kişilik organizasyon Horon'u Guinness'e sokacaklar Klimayı unutturan dahi yöntem! Meğer çözümü mutfaktaymış, pencere önüne koyan rahat ediyor!
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Liseli Kayra’nın adı kütüphanede yaşayacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Liseli Kayra’nın adı kütüphanede yaşayacak

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, T.E.E. (17) tarafından parkta bıçaklanarak öldürülen 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman'ın (16) adı, eğitim gördüğü özel okulun kütüphanesine verildi. Olay, 9 Haziran’da meydana geldi. Kentte, parkta çıkan tartışmada Kayra Ataman, bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.E.E. ile babası Burak E. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ataman’ın eğitim gördüğü özel okulda mevlit programı düzenlendi. Programa ailesi, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Okul panosuna Kayra’nın fotoğrafları konuldu, okul yönetimi tarafından kütüphaneye de Kayra Ataman’ın adı verildi.

#1
Foto - Liseli Kayra’nın adı kütüphanede yaşayacak

Olay anına tanıklık eden Kayra’nın arkadaşı S.K., olayın hiçbir gerekçesinin bulunmadığını söyledi. Olay günü arkadaşlarıyla buluştuklarını anlatan S.K., "Biraz oyun oynayalım, kafamızı dağıtalım diye parkta buluştuk. O sırada katil zanlısının babası geldi. Bir konuşma yaşandı. Sonra babasının ardından katil zanlısı geldi ve gözümün önünde Kayra’mızı öldürdü. O anı unutamıyorum. Olay gözümün önünden kesinlikle gitmiyor” dedi.

#2
Foto - Liseli Kayra’nın adı kütüphanede yaşayacak

Kayra’nın ölümünün ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen S.K., “Kayra’ya benzeyen birini gördüğümüzde sanki Kayra gelmiş gibi istemsiz bir umut oluşuyor. Ama gidenin geri gelmeyeceğini de biliyoruz. İçimiz yanıyor. Sebebi ne? Hiç bilmiyoruz. Gelen kişinin babasını da, kendisini de tanımıyorduk. Ortada bir sebep yoktu. Kayra, durduk yere öldürüldü. Günlük 1-2 saatlik uykularla ayakta durmaya çalışıyorum. Her sabah uyandığımda ilk aklıma gelen şey bu olay oluyor. Çünkü her gün bir tane küçük kardeşimiz ölüyor" diye konuştu.

#3
Foto - Liseli Kayra’nın adı kütüphanede yaşayacak

Kayra Ataman’ın annesi Emine Ataman da “İnanıyorum ki katiller cezalarını alacaklar. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum, devletime güveniyorum. Sayın savcıma, sayın hakimime en yüksek cezayı vereceğine inanıyorum ben. Kayra'lar ölmesin istiyorum artık. Benim oğlum gitti, başka oğullar ölmesin. Benim yüreğim yanıyor, başka annelerin yüreği yanmasın lütfen. Tedbirler daha da çok artırılsın, daha çok dikkat edilsin, yavrularımız ölmesin" dedi.

#4
Foto - Liseli Kayra’nın adı kütüphanede yaşayacak

Baba Hanifi Ataman ise “Acımız çok büyük. Çok üzgünüz. Devletimizden, savcılarımızdan, hakimlerimizden en yüksek cezayı, hak ettiği cezayı vermelerini istiyorum. Yüreğimiz yangın yeri. Başka çocuklar ölmesin. Okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Üzgünüz, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü
Yerel

2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü

Mardin Kızıltepe'de 2 yaşındaki Muhammed B., 3’üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı
Yerel

Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gürültü nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satırın da kullanıldığı olayda 3 ..
Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…
Gündem

Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu…

Rusya'nın Avrupa’daki tek dostu olarak öne çıkan Belarus'un lideri Lukaşenko'nun ülkenin en güzel kadınlarından kendine "harem" kurduğu orta..
Sanchez'in eşine yüz kızartıcı suçlamalar! Pasaportuna el konuldu
Dünya

Sanchez'in eşine yüz kızartıcı suçlamalar! Pasaportuna el konuldu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez’e, hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasında yüz kızartıcı suçlamalar yöneltilirken pasa..
Trump'ın istediği oldu! Ülkenin yeni lideri belli oldu
Dünya

Trump'ın istediği oldu! Ülkenin yeni lideri belli oldu

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre sağcı aday Abelardo de la Espriella yarışı önde tamamladı. ABD Başk..
Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler
Gündem

Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sinsi küresel oyunları bozmak ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmek adına Mısır'ın başkenti Kahire'de peş pe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23