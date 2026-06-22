  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bunu kullanan bir kez daha yaptı: Onu bir çay kaşığı tüketirseniz ne olur? Bakın neler oluyor... Neredeyse her evde var! Yargıtay noktayı koydu: Komşunun rızası yoksa yapamazsın! Yapan hem söker hem ceza öder… Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar: Türkiye 900 milyon dolarlık bir silah geliştiriyor En yüksek kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık 14 yıllık rekor kırıldı Danimarka’da, “hayvan böyle yüzülür”... Türkiye’de, “yapmayın çocuklar üzülür” Erken emeklilik tarih oluyor! Hükümet düğmeye bastı! Kimsenin yüzüne bakmadığı meslek! Tek paketten 80 bin TL kazanıyorlar! Icardi Şampiyonlar Ligi yolcusu: İtalya'dan sürpriz teklif Fabregas'ın yeni silahı... Bunu ABD'den başka yapabilen bir ülke yoktu: Türkiye yaptı, Türk silahı canavara dönüştürüldü
Medya
6
Yeniakit Publisher
Taşacak Bu Deniz'den beklenmedik gelişme: Bir isim daha veda etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Taşacak Bu Deniz'den beklenmedik gelişme: Bir isim daha veda etti

TRT1'de Cuma günlerine damga vuran Taşacak Bu Deniz dizisinde beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı. Onur Dilber'in ardından ünlü oyuncu da veda mesajı yayıomladı.

#1
Foto - Taşacak Bu Deniz'den beklenmedik gelişme: Bir isim daha veda etti

Ekranların büyük ilgiyle takip edilen iddialı yapımı "Taşacak Bu Deniz", yeni sezon öncesi kadrosunda köklü bir revizyona gidiyor.

#2
Foto - Taşacak Bu Deniz'den beklenmedik gelişme: Bir isim daha veda etti

Geçtiğimiz günlerde Onur Dilber’in projeden ayrılmasının ardından, dizinin ana hatlarını şekillendiren bir diğer usta isim de ekibe veda etti. Dizide "Melina Miryano" karakterine hayat veren Gerçek Alnıaçık, hikayesinin son bulduğunu duyurdu.

#3
Foto - Taşacak Bu Deniz'den beklenmedik gelişme: Bir isim daha veda etti

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle reyting listelerinde adından söz ettiren Taşacak Bu Deniz, yeni sezona büyük bir kabuk değişimiyle girmeye hazırlanıyor. Yapım tarafının hikayeyi tazelemek adına kadroda büyük bir değişime gitme kararı almasının ardından, setten peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

#4
Foto - Taşacak Bu Deniz'den beklenmedik gelişme: Bir isim daha veda etti

Sevilen oyuncu Onur Dilber’in vedasının şoku henüz atlatılamamışken, dizinin gidişatına yön veren Melina karakterinin de projeden ayrılması gündem oldu.

#5
Foto - Taşacak Bu Deniz'den beklenmedik gelişme: Bir isim daha veda etti

Dizide canlandırdığı Melina Miryano rolüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan usta oyuncu Gerçek Alnıaçık, projeden resmen ayrıldığını yaptığı duygusal bir açıklamayla doğruladı. Projeye aslında çok kısa süreli bir konuk oyunculuk planıyla dahil olduğunu belirten Alnıaçık, yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "Melina Miryano... 9 bölüm olarak başlayan hikâyemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan "imha edilsin" sözlerine sert tepki
Gündem

Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtülü kadınları hedef alan nefret içerikli sözlere tepki gösterdi... ..
Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı
Yerel

Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gürültü nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satırın da kullanıldığı olayda 3 ..
Sanchez'in eşine yüz kızartıcı suçlamalar! Pasaportuna el konuldu
Dünya

Sanchez'in eşine yüz kızartıcı suçlamalar! Pasaportuna el konuldu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez’e, hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasında yüz kızartıcı suçlamalar yöneltilirken pasa..
Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler
Gündem

Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sinsi küresel oyunları bozmak ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmek adına Mısır'ın başkenti Kahire'de peş pe..
AK Parti’ye akın var! 5’i CHP’li 6 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye geçiyor
Gündem

AK Parti’ye akın var! 5’i CHP’li 6 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye geçiyor

AK Parti'nin yarın Ankara'da yapacağı İl Danışma Meclisi toplantısında 5’i CHP’li 6 belediye başkanının daha AK Parti’ye katılması bekleniyo..
Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri
Gündem

Tesettürlü kadınlara havuzu yasaklamışlardı! 28 Şubat artığına yakalama emri

Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yurtdışında olduğu tespit edilen "28 Şub..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23