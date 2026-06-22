Taşacak Bu Deniz'den beklenmedik gelişme: Bir isim daha veda etti

Dizide canlandırdığı Melina Miryano rolüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan usta oyuncu Gerçek Alnıaçık, projeden resmen ayrıldığını yaptığı duygusal bir açıklamayla doğruladı. Projeye aslında çok kısa süreli bir konuk oyunculuk planıyla dahil olduğunu belirten Alnıaçık, yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "Melina Miryano... 9 bölüm olarak başlayan hikâyemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın."