Türkiye dünya devleriyle yarışır konuma geldi

ERTUĞRUL ŞAHAN ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayii konusundaki son durumuna ilişkin gazetemiz Yeni Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

İthalat yüzde 60 azaldı

Savunma sanayii konusunda 2002 yılından bu yana gerçekleştirilen projelere değinen Demir, “2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülüyordu. Bugün bu sayı 750’yi geçti. Bu projelerin yaklaşık yarısı son 5 yılda başlatıldı. 2002 yılında yaklaşık 5.5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken geldiğimiz noktada yaklaşık 11 katlık bir artışla yaklaşık 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, 2021 itibariyle 75 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşıldı. 2002’de savunma sanayiinde faaliyet gösteren firma sayısı 56 iken, bugün aynı alanda yaklaşık bin 500 firma faaliyet göstermektedir. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı varken, 2021 yılında 3 milyar 224 milyon dolarla rekor kırıldı. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’e vardı. İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere, savunma sanayiinde ihraç edilen ürün çeşidi 228’e çıktı. Artık NATO üyesi ülkelere de platform ihraç eder hale geldik. Dünyada savunma sanayiinde en çok ihracat yapan 13’üncü ülke konumuna geldik. Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azaldı” şeklinde konuştu.

İyi bir noktadayız

Demir, “Sadece askeri alan değil; sağlık, enerji, çevre, afet ve acil durum, ulaşım, iletişim gibi sivil alanlarda da artık savunma sanayii var. Türkiye, savunma sanayiinde bugün dünya devleriyle yarışır konuma gelmiştir. Savunma sanayiimizdeki son gelişmelere baktığımız zaman; sadece 5 yıl öncesine kadar hiçbir seviyede hava savunma sistemimiz yokken, bugün KORKUT, SUNGUR, HİSAR A+, HİSAR O+ sistemlerimizi hizmete sunduk. MİLGEM’ler, amfibi gemiler, sismik araştırma gemisi, çeşitli seviyede gemi ve botları yerli ve milli imkanlarla ürettik. Atak Faz-2 helikopterlerimiz güvenlik güçlerimizin gücüne güç kattı. 150 km menzilli lazer işaretleyicili yüksek hassasiyete sahip TRLG füzemiz, 200 kilometre menzilli ilk deniz seyir füzemiz ATMACA. 280 kilometre menzilli karadan karaya füzemiz BORA’yla füze teknolojisinde çağ atladık. MAM-C ve MAM-L’nin yanı sıra TEBER, MAM-T, KGK, HGK, LGK gibi eklenen yeni mühimmatlarla SİHA’larımızı daha etkili hale getirdik. Sadece drone sistemlerinde değil, anti-dron teknolojisinde de önemli mesafe kat ettik. Taşınabilir mühimmat sistemleri, ergonomik el bombası ekipmanları, yüksek kapasiteli şarjör, katlanabilir mayın dedektörü, EYP’ye karşı etkili karıştırıcı-köreltici sistemleri ile sahada Mehmetçik’e pratik çözümler sağladık” ifadelerini kullandı.