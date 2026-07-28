Çanakkale'de alevler kontrol altında
Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki ormanlık bölgede başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki ormanlık bölgede başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yenice ilçesine bağlı Sarıçayır ve Taban köyleri arasındaki orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yenice Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin de destek verdiği yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü.
Bölgeden görüntüler...
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