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Çanakkale'de alevler kontrol altında

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Çanakkale'de alevler kontrol altında

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki ormanlık bölgede başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

#1
Foto - Çanakkale'de alevler kontrol altında

Yenice ilçesine bağlı Sarıçayır ve Taban köyleri arasındaki orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Çanakkale'de alevler kontrol altında

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

#3
Foto - Çanakkale'de alevler kontrol altında

Yenice Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin de destek verdiği yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

#4
Foto - Çanakkale'de alevler kontrol altında

Bölgeden görüntüler...

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