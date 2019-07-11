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Türkiye düğmeye basıyor... Tüm izinler iptal! Fırat'ın doğusu alarmı

Türkiye Fırat’ın Doğusunda terör örgütünün varlığını engellemek için harekete geçiyor. TSK son 2 günde Tel Abyad ve Resulayn’ın karşısına 50’den fazla tank ve top bataryası ile asker sevk etti. Birlik komutanları ve ÖSO liderleri Ankara’da toplantıya çağrıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 07:10
Türkiye düğmeye basıyor... Tüm izinler iptal! Fırat'ın doğusu alarmı

Suriye’de Fırat’ın doğusundaki terör bölgesi yeniden sıcak gündem maddesi oldu. Birleşmiş Milletler’in terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı gizli anlaşma ve terör bölgesinde ABD-AB ve Körfez destekli toplantılar düzenlenmesinden rahatsız olan Ankara, alarm seviyesini yükseltti. Münbiç, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmaması da Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Son iki günde Tel Abyad ve Resulayn’ın karşısına 50’den fazla tank ve top bataryası asker sevk edildi. Getirilen tank ve bataryalar sınır hattına konuşlandırıldı. Daha önce Hatay’a gönderilen çok sayıda uçaksavar, zırhlı ambulans, yakıt tankı da bölgeye getirilerek sıfır noktasına yönlendirildi. Ayrıca sınırdaki birlikler zırhlı araçlarla bölgeye taşınan binlerce komando ile güçlendirildi, tüm izinler de iptal edildi. Sınır boyunda konuşlu askeri birlik komutanları Ankara’ya çağrılarak son durum değerlendirmesi yapıldı.

Muhaliflerle toplantı

Hazırlıklar Suriye içine de uzandı. Bab ve Cerablus’ta tüm birlikler ve ÖSO unsurları teyakkuza geçirildi. PKK işgali altındaki Resulayn, Tel Abyad, Ayn İsa ve Münbiç kökenli ÖSO grup komutanları ile Ankara’da görüşme gerçekleştirildi. İşgal hattına yönelik faaliyetlerini sürdüren sivil toplum temsilcileri ve aşiret sorumluları da görüşülen isimler arasında yer aldı.

ABD’den örgüte söz

Fırat’ın doğusuna silah ve mühimmat sevkiyatına kesintisiz devam eden Washington da kendi ajandası kapsamında çalışmalarına hız verdi. 2015 yılından bu yana 65 bin kişilik terör ordusu kuran ABD, şimdi de ‘tampon bölge’ için temaslar yürütüyor. DEAŞ karşıtı koalisyon temsilcisi sıfatıyla bölgede görev yapan William Roebuck ile Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey PKK terör örgütü elebaşlarından Şahin Cilo, Elder Halil ve İlham Ahmed ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. ABD’li temsilciler, görüşmelerde Türkiye sınırında ilan edilecek tampon bölgenin 6 kilometreyi aşmayacağı ve bu bölgede Türk askerinin görev yapmayacağı taahhüdünde bulundu.

Barış gücü iddiası

Edinilen bilgilere göre ABD’li yetkililer PKK elebaşlarıyla Suriye’nin doğu ve kuzey bölgeleri için çok uluslu barış gücü kurulacağı bilgisi paylaştı. Amerikalılar, ilk aşamada 15 bin askerin bulunacağı güç içerisinde ‘Türk askerlerinin de yer alacağını’ iddia etti. Sözkonusu plan dahilinde sözde barış gücüne katılacak Türk askerlerinin 570 kilometrelik Türkiye sınırı hattında olmayacağını, güneyde Tenef bölgesi ve Meyadin, El Bukemal, Badiye bölgelerinde DEAŞ ve İran destekli Şii militanlara karşı çizilen hatta görevlendirileceği iddia edildi.

Federal meclis hazırlığı

Suriye iç savaşının ilk 4 yıllık döneminde Şam yönetiminin müttefiki olan PKK terör örgütü, 2015 sonrası ABD’nin bölgesel partneri oldu. Pentagon’un sözde DEAŞ’la mücadele sürecinde binlerce ton silah ve cephane teslimatı yaptığı PKK terör örgütü ile süren ilişkiler Deyrizor kırsalında DEAŞ’ın son beldeleri PKK’ya teslim etmesi sonrası yeni bir boyut kazandı. Bölgeye ABD, Avrupa Birliği ve Körfez ülkelerinden üst düzey bürokratların gizemli ziyaret trafiği olağanüstü şekilde arttı. PKK’nın Suriye’deki elebaşlarıyla Haseke ve Rakka’da görüşen Dışişleri Temsilcisi Joel M. Rubin, bölgedeki yerel meclislerin ‘Federal Meclis’e, bölgesel askeri meclislerin de tugay, tümen, kolordu yapılanmasıyla ‘ABD tipi ordu düzenine’ dönüştürüleceğini söyledi.

İkna faaliyeti sürüyor

ABD ile birlikte Suriye’de asker bulunduran Hollanda, İngiltere ve Fransa’nın PKK’ya kalkan amaçlı oluşturulacak sözde ‘Barış Gücü’ne katkı vereceği, ayrıca Balkan ve Baltık ülkeleriye temasın sürdüğü belirtiliyor. PKK’yı himaye amaçlı kurulacak Barış Gücü, 1974 yılında Golan-İsrail işgal hattını koruma altına alan UNDOF benzeri nitelik taşıyacak. ABD-PKK görüşmelerinde sözkonusu koalisyona 20’den fazla ülkenin doğrudan destek vereceği, lojistik ve politik destek açısından 70’ten fazla ülkenin projenin parçası olacağı ve ilk aşamada 15 bin kişilik güç teşkil edileceği konuşulan konular arasında yer aldı.

Bir günde 22 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekâtı ile koordineli düzenlenen hava operasyonu sonucu 15 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli Ovacık kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda da 5 terörist öldürüldü. Diyarbakır-Lice kırsalında ise 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece bir günde öldürülen terörist sayısı 22 oldu.

Suriyeli Kürtlere Fransa kıskacı


Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’nin işgal ettiği alanlarda askeri varlığını sürdüren Fransa, yakın ilişki içinde olduğu örgüt ile muhalif Kürtler arasında arabuluculuk yapmaya çabalıyor. Alınan bilgilere göre Fransa, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile PKK arasındaki sorunları çözmek için girişimde bulundu. Fransızlar bu kapsamda 10 gün önce ENKS temsilcileriyle buluşarak PKK ile ‘barıştırma’ teklifinde bulundu. Fransız yetkililer ayrıca, ENKS’ye örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açmalarını önerdi. ENKS üyeleri Kamışlı’da yapılan toplantılar sonrası Fransızlara “PKK’lılara güvenmiyoruz” mesajı iletti. Suriyeli Kürt muhalifleri PKK’ya yanaştırma konusunda Fransızların başarısız olmasının ardından devreye Amerikalıların gireceği belirtiliyor.
Danimarka’dan asker dilendiler

Suriye kuzeyinde PKK/PYD’yi ‘koruma’ görevi için Almanya’dan asker isteyen ancak olumsuz cevap alan ABD şimdi Danimarka’nın kapısını çaldı. Danimarka’nın saygın gazetelerinden Politiken’deki habere göre Washington, Kopenhag yönetiminden Suriye’ye asker göndermesini ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’lileri eğitmesini istedi. Haberde, ABD’nin bu isteği Danimarka Parlamentosu’nun Dış Politika Komisyonu’nda da gündeme geldiği, Danimarka’da geçen ay göreve gelen yeni hükümeti, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapacağı için zor bir süreç beklediği ifade edildi. Haberde, Danimarka Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının da konuyla ilgili yorumda bulunmaktan kaçındığı ifade edilirken, Danimarka’nın ABD’nin talebine nasıl yan ıt vereceği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Suriye’de PKK işgalindeki bölgelerde halen Amerikan, Fransız, Hollanda ve İngiliz askerleri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 07:10
  1. Tunceli
  2. Hatay
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. suriye
  6. fıratın doğusu
  7. GÜNCEL Haberleri

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