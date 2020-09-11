Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex yayınlayarak 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.
Yunanistan'ın provokasyonlarıyla gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'de Türkiye yeni Navtex ilan etti.
Türkiye bölgede sismik faaliyetleriyle birlikte askeri eğitimleri de kararlılıkla sürdürüyor.
Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama göre; Türkiye'nin Akdeniz'in doğusunda yeni bir Navtex yayınladı.
Buna göre; Türkiye bölgede 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacak.
29 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde de yapıldı
Türkiye'nin daha önce yayılandığı Navtex ile Akdeniz'in doğusunda 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı ifade edilmişti.