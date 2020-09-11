  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
Gündem

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex yayınlayarak 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:06:00 - 2020-09-11 17:23:26
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti

Yunanistan'ın provokasyonlarıyla gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'de Türkiye yeni Navtex ilan etti.

Türkiye bölgede sismik faaliyetleriyle birlikte askeri eğitimleri de kararlılıkla sürdürüyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama göre; Türkiye'nin Akdeniz'in doğusunda yeni bir Navtex yayınladı.

Buna göre; Türkiye bölgede 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacak.

29 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde de yapıldı

Türkiye'nin daha önce yayılandığı Navtex ile Akdeniz'in doğusunda 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı ifade edilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal med..
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Türkiye'den sert tepki: Hastalıklı kişiler
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Hastalıklı kişiler

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stokholm’de bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakarak saygısızlık yapmalarını ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı