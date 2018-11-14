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Türkiye doğalgaz kaynağı tespit etti! Sondaj başlıyor

Türkiye, Akdeniz’in yanı sıra Karadeniz’de de doğal gaz sondaj faaliyetlerini hızlandırıyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:47
Türkiye doğalgaz kaynağı tespit etti! Sondaj başlıyor

Türkiye, Batı Karadeniz’de, Romanya ve Bulgaristan’ın yıllardır petrol ve doğal gaz çıkardığı Tuna Bloğu’nda sondaj çalışmalarını başlatıyor. Sondaj, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan deniz yetki alanlarının birleştiği hatta yakın bir noktada yapılacak. Kaynağını Tuna deltasının yüzyıllık birikiminden alan, basınca dayalı ısıdan kaynaklı doğal gaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu Tuna Bloğu’nda Romanya yıllardır doğal gaz ve petrol çıkarıyor.

KAYNAK TESPİT EDİLDİ
Romanya’nın neredeyse doğal gaz gelirlerinin tamamını karşılayan Tuna Bloğu’nda Bulgaristan da son zamanlarda faaliyetlerini arttırdı. Türkiye ise çok az bir bölümü Türk deniz sularında bulunan Tuna Bloğu’nda kaynak tespit etti. Barbaros sismik araştırma gemisinin yıllar önce rezerv tespit ettiği Tuna Bloğu enerji sahasının Türkiye bölümünde önümüzdeki dönemde sondaj başlatılacak.
 
TUNA BLOĞU’NDA BAŞLAYACAK
Türkiye Petrolleri’nin (TP) sondaj sahası olan bölgede sondaj için mevki belirleme çalışmaları başlatıldı. Halen Karadeniz’de İğneada açıklarında sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisinden operasyonu yapması istendi. Oruç Reis gemisinin üzerindeki ekipman yetersiz gelince TP, lokasyon belirleme çalışması için yurt dışından bir sismik araştırma gemisi kiralamayı planladı. Lokasyonun belirlenmesi ardından Tuna Bloğu’nda sondaj başlatılacak.
 
AKDENİZ’DE HALEN SÜRÜYOR
Türkiye doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerinde son dönemde ağırlığını, Yunanistanve Rum kesiminin oldubitti girişimlerini artıran hamleleri ardından Doğu Akdeniz’e vermişti. Halen Doğu Akdeniz’de Barbaros sismik araştırma gemisi ile Güzelyurt açıklarında araştırma faaliyetleri sürüyor. 

 KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:47
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