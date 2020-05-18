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Türkiye Diyanet Vakfından Zimbabveli ailelere ramazan yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:10:23 -
Türkiye Diyanet Vakfından Zimbabveli ailelere ramazan yardımı

ABUJA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), giderek kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren Zimbabveli Müslüman ailelere ramazan dolayısıyla gıda paketleri dağıttı.

TDV'nin yanı sıra Türkiye'nin Harare Büyükelçiliği takibinde ve İslamic İnformation Bureau iş birliğiyle 400 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TDV Su Kuyusu Proje Koordinatörü ve İnsani Yardım Uzmanı Selman Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Mashonaland West, Mashonaland East ve Bulawayo bölgelerinde 400 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Aktaş, TDV'nin Zimbabve'nin içinde bulunduğu ekonomik duruma karşı özellikle azınlıkta olan Müslümanlara her zaman destek verdiğini ve bunu sürdüreceğini kaydetti.

TDV'nin şu anda ülkede 21 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtığını aktaran Aktaş, açılacak 8 kuyu ve çeşme çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

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