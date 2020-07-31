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Aktüel

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Suriye'de 900 bin kişiye kurban eti

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:07:17 -
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Suriye'de 900 bin kişiye kurban eti

İDLİB (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iç savaşın sürdüğü Suriye'de yaklaşık 900 bin kişiye kurban eti ulaştıracak.

TDV Suriye saha sorumlusu İsmail Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de kurban kesimlerine başladıklarını söyledi.

Yiğit, Suriye'ye 11 bin civarında kurban bağışının yapıldığını, bunları bayram boyunca İdlib ili, Halep kırsalı ile Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Afrin, Bab, Cerablus bölgelerinde yaşayan yaklaşık 900 bin sivile ulaştıracaklarını ifade etti.

İç savaşın sürdüğü ülkede milyonlarca sivilin zor şartlar altında yaşadığını belirten Yiğit, "Bağışçılarımızın desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini ulaştırmaya başladık. Ekonomik durumun kötü olması nedeniyle insanlar kurban kesemiyor. En azından bayramda et yiyebilmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

TDV, Suriye’de iç savaşın başından beri birçok alanda yardım faaliyeti yürütüyor.

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