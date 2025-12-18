Mide bulandıran skandal: Morg müdürü ceset parçalarını satmış

ABD’nin ve dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Harvard’dan gelen haber, kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Harvard Üniversitesi’nde uzun yıllar morg müdürlüğü yapan 58 yaşındaki Cedric Lodge’un, morga bağışlanan cansız bedenlerden parçalar çalarak bunları ticari amaçla sattığı ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Lodge, insan bedenlerine yönelik bu korkunç ticaret nedeniyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, üniversitenin etik ve akademik itibarı açısından da ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.

İnsan eli, yüzü, derisi ve beyni sattı

Associated Press’in aktardığı bilgilere göre Cedric Lodge, araştırmalar için bağışlanan ve artık kullanılmayan kadavralardan beyin, deri, el ve yüz gibi parçaları alarak yasa dışı şekilde satışa sundu. Bu insan parçalarının, farklı kişilere ve amaçlara yönelik olarak pazarlanması kamuoyunda büyük tepki topladı.

Lodge’un eşi Denise Lodge’un da bu suça yardım ettiği belirlendi. Mahkeme, Denise Lodge’u da suça iştirak ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın hapis cezasına çarptırdı.

İnsan derisini kitap kapağı yaptırmak için sattı

ABD Başsavcı Yardımcısı Alisan Martin, davada yer alan detayların dehşet verici olduğunu belirterek, Lodge’un bir satışta insan derisini kitap kapağı yapılması amacıyla bir müşteriye verdiğini açıkladı.

Martin, “Bir başka olayda ise bir adamın yüzünü sattı. Bunun rafta sergilenmek için mi yoksa daha rahatsız edici amaçlarla mı kullanılacağı bilinmiyor” ifadelerini kullandı. Savcılık, Lodge’un insan bedenlerini “süs eşyası gibi” kâr amacıyla sattığını ve bu yolla binlerce dolar kazandığını vurguladı.

Mahkemede pişmanlık gösterdi

Mahkeme sürecinde pişmanlık gösterdiği belirtilen Cedric Lodge’un avukatı Patrick Case, müvekkilinin yaptıklarının ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi. Case, “Bay Lodge, merhumlara ve onların yaslı ailelerine büyük bir saygısızlık yaptığını ve derin bir acıya neden olduğunu kabul ediyor” dedi.

Savcılar ayrıca, olayla bağlantılı en az altı morg çalışanının da suçlarını kabul ettiğini açıkladı. Harvard’daki bu skandal, insan onuru ve bilimsel etik sınırları konusunda uzun süre tartışılacağa benziyor.