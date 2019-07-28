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Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "İhracatta Türk kadın girişimcilerinin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Türk kadın girişimcilerimiz ile İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz, 'Woman in Trade' projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, ihracat yapabilirler, bunu planlayacağız"- "Türkiye-Hollanda Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon toplantısının ikincisini ve yuvarlak masa toplantısını eylülde İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının konularından biri de iki ülkenin kadın girişimcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmek olacak"- "Kanada ile imzaladığımız JETCO anlaşmasında da ilk defa kadınlarla ilgili bir maddeye yer verdik. Ekonomik büyümeye olumlu bir etki sağlamak, eşitsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla toplumun tüm kesimlerini, özellikle de kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz"

28 Temmuz 2019 Pazar 11:02
Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta Türk kadın girişimcilerinin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda Türk kadın girişimcilerimizle İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz, 'Woman in Trade' projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, ihracat yapabilirler, bunu planlayacağız.” dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak kadın ve gençlerin önünü açmak desteklerden daha fazla yararlanmalarını teşvik etmek, onlarla Bakanlık arasında bir köprü kurmak için Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığını oluşturduklarını anımsatarak, kadınların ihracattaki rolünün artırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Japonya’da gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısı sırasında İspanya Ticaret Bakanı Reyes Maroto ile görüştüklerini hatırlatan Pekcan, İspanya ile olan ticari ilişkileri daha derin boyutlara taşımak, ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırmak için görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

İspanya’nın ekonomik ve ticari ilişkilerin derin boyutlarda sürdürüldüğü önemli Avrupa Birliği ülkesi olduğuna dikkati çeken Pekcan, 2018 yılı içerisinde İspanya’ya olan ihracatın 7,7 milyar dolar, İspanya’dan ithalatın ise 5,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğine işaret ederek, İspanya ile iş insanlarını bir araya getirebilecekleri düzenli ticari ve ekonomik temaslara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İspanya Hükümetinde 10 kadın, 7 erkek bakan bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

“Kadın bakanlar maliye, ticaret, sanayi, ekonomi gibi tamamen üretim, finans ve ticaret konularından sorumlu. İspanya ile iş birliğimizi yeni alanlarda güçlendirmek için iş kadınlarımızın bu süreçte aktif olarak yer almasını istiyoruz. Bizim kadın girişimcilerimiz ile İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz, “Woman in Trade” projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, ihracat yapabilirler, bunu planlayacağız. İspanya tarafı ile Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığımız söz konusu projeyi yürütecekler. Ayrıca, Maroto ile görüşmemizde sonbaharda bir araya gelmek üzere mutabık kaldık. İspanya ile bir JETCO imzalamayı planlıyoruz.”

- Hollanda ile JETCO toplantısında "kadın iş birliği" konuşulacak

Bakan Pekcan, Hollanda’nın da Türkiye’nin gerek ticari anlamda gerekse yatırım anlamında önde gelen ekonomik ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2006 yılında 4,6 milyar dolar iken 2018 yılında 8,1 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Hollanda’nın Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının ise 24,2 milyar dolara ulaştığına işaret eden Pekcan, Türklerin Hollanda’daki yatırımlarının da 12 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

Pekcan, Hollanda ile ticari ilişkilerin en önemli ayağını Türkiye-Hollanda Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın (JETCO) oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Söz konusu toplantının ikincisini ve yuvarlak masa toplantısını eylülde İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Hollanda ile ikili ticari ilişkilerimizin daha ileri bir boyuta ulaşması için klasik yöntemlere ek olarak yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu noktada kadın girişimcilerimize büyük roller düşüyor. Zira Hollanda ile gerçekleştireceğimiz JETCO toplantısının konularından biri de iki ülkenin kadın girişimcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmek olacak. Bu sebeple söz konusu toplantıya önemli sayıda kadın girişimcimiz de iştirak edecek, kendi faaliyetlerini anlatacak ve iş birliği alanları ile ilgili öneriler sunacak.”

- "Kadın" için ilke imza atıldı

Öte yandan Japonya’da Kanada ile imzalanan JETCO anlaşmasında da ilk defa kadınlar ile ilgili bir maddeye de yer verdiklerini bildiren Pekcan, "Ekonomik büyümeye olumlu bir etki sağlamak, eşitsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla toplumun tüm kesimlerini, özellikle de kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Pekcan, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi hususunun ikili bazda ticari ve ekonomik ilişkiler ile iş birliğine ilişkin imzalanan bir metinde hedef olarak ilk defa yer aldığına dikkati çekerek, "İhracatımızı desteklemeye, büyütmeye devam edeceğiz. Bunun için Bakanlık olarak desteklerimizi ve rehberliğimizi uluslararası kadın iş birlikleri için de ihracatçılarımızın hizmetine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:02
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Woman in Trade

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