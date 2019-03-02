0553 313 94 23

Türkiye, diş macununda üretim üssü olma yolunda ilerliyor

Türkiye, diş macununda üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. 500 milyon dolar büyüklüğündeki Türk ağız ve diş sağlığı sektörü yerli üretim ve ihracat konularındaki adımlarını sıklaştırdı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:51
Türkiye, diş macununda üretim üssü olma yolunda ilerliyor

Türkiye, diş macununda üretim üssü olma yolunda ilerliyor. 500 milyon dolar büyüklüğündeki Türk ağız ve diş sağlığı sektörü yerli üretim ve ihracat konularındaki adımlarını sıklaştırdı.

 

Öncü Dental, 7 milyon TL yatırım ve iki yıllık Ar-Ge çalışması sonucu üretim bandına soktuğu kanal eğesi ’T-Endo’yu dünya pazarlarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, tasarımı ve tedavi protokolü yüzde 100 yerli olan ürünün Türk endodonti sektöründe bir ilki temsil edeceğini söyledi. 2023 hedefi ise 30 ülkeye ihracat.

 

Dünyanın ikinci en büyük fuarı olan Dubai’deki Uluslararası Diş Hekimliği Fuarı’nda (AEEDC 2019) yerli üretim ağız ve diş sağlığı ürünlerini dünya pazarlarına sergileyen Öncü Dental’in 7 milyon TL yatırımla üretim bandına giren kanal eğesi ’T-Endo’, fuarın en fazla ilgi gören ürünlerinden biri oldu.

 

Ağız ve diş sağlığı sektörü iki kat büyüyecek

 

Türk ağız ve diş sağlığı sektörünün 500 milyon dolarlık sektörel hacme sahip olduğunu söyleyen Uçar, “2025’te bu rakamın 1 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. Şu anda ülkemizde 30 bin diş hekimimiz var. 2025’te bu rakam 60 bine çıkacak. Bundan yola çıkarak sektörün de iki kat büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.

 

Tasarımı ve tedavi protokolü yüzde 100 yerli

 

Endodonti alanında yerli üretimle ilgili bir boşluk gördüklerini ve ardından harekete geçtiklerini ifade eden Uçar, “Yüzde 85’i ithalat, yüzde 15’i de yerli üretim olan bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ancak bu alanda yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuzu gördük ve bu alanda yatırım yapmaya karar verdik. T-Endo markalı kanal eğesi ürünümüz için bugüne kadar 7 milyon TL yatırım yaptık.Tasarımı ve tedavi protokolü bize ait olacak şekilde çalışmalarımızı başlattık. CE prosedürlerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

 

Hedef 30 ülkeye ihracat

 

Uçar, dünya pazarlarına ihraç etmeye hazırlandıkları ürünle ilgili şu bilgileri de paylaştı: “Ürünün ilkleri barındıran özellikleri var. Minimum madde kaybı olacak şekilde tasarlandı. Model ve tasarımı da yüzde 100 yerli. Bu ürün bir şeyin kopyası değil. Kore’de, Almanya’da, Belçika’da, Finlandiya’da ve Dubai’de tanıtımı gerçekleştirildi. Azerbaycan’da, Ürdün’de, Rusya’da ise eğitimlerini verdik. Ciddi miktarda talep görüyoruz.10 dilde kullanım kılavuzu yaptık. Bu ürünün toplam işlem hacmimizin yüzde 20’sini oluşturmasını bekliyoruz. İlk yılda Dentac markamızın yıldız ürünü T-Endo MUST ile 2,4 milyon dolarlık bir satış bekliyoruz. İtalya’dan, Azerbaycan’dan, Irak’tan, Suudi Arabistan’dan, Ürdün’den, Lübnan’dan ve Rusya’dan ön sipariş aldık. Bu yıl 10-25 ülkeye, 2023’te ise 30 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz. 2018 ciromuzun yüzde 2’si ihracattı. Bu yıl bu oranı yüzde 20’ye çıkarmak istiyoruz.

 

Türkiye’yi diş macununda üretim üssü yapacak

 

Türkiye’ye ithal edilen Dentiste’ markalı diş macunun ise Türkiye’de üretilip dünya pazarlarına ihraç edilmesi gündemde. Uçar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Tayland menşeli nitelikli bir diş macunu markamız var. Dentiste’nin halihazırda ithalatını yapıyoruz. 2018’de Türkiye’de üretmek için Taylandlı yöneticilerle masaya oturmuş ve Türkiye ve bölge ülkelere üretimi gerçekleştirmek için anlaşmıştık. Şimdi buna Avrupa ve Hindistan da eklendi. Bu yıl Türkiye’de üretim anlaşmasını yapıp üretim tesisi kuracağız. Fiziki olarak yüzde 98’i yerli üretim olacak”.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:51
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Akif Alakurt kimdir nerelidir?
    1. Mehmet Akif Alakurt kimdir nerelidir?
    2. Yaşlı adam evinde başından vurulmuş..
    3. Antalya’da gümrük kaçağı 18 bin güneş..
    4. Karda güreş müsabakaları nefes kesti
    5. Muş’ta 5 metrelik karla mücadele..
    6. Muttalip’te Ahmet Ataç coşkusu
    7. Tarihi konaklar, madde bağımlıların..
    8. İzciler topluma hizmet faaliyetleri..
    9. Fatih’te kadınlar önce üretecek sonra..
    10. Polisler, Şehit kızı Elanur Yasdı’yı..
    11. Rostock Havalimanı Antalya’ya talip
    12. Ayvacık’ta teprem
    13. Bakan Yardımcısı Uçarmak’tan..
    14. Özel çocuklara diş bakımı
    15. ASO Başkanı Özdebir: "İşletmelerimizin..
    16. Zeybekci: " Hedefimiz burada 30 bin..
    17. Büyükçekmece Plak Günleri Seyyal Taner..
    18. Tümtürk: "Türkiye’nin Doğu Türkistan..
    19. Ataç, ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretlerini..
    20. Mehmet Baransu'nun eniştesi enselendi!
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...