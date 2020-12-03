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Dünya Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'
Dünya

Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini değerlendiren Rus uzmanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek yaşananların Rusya için jeopolitik bir felaket olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:21:00 -
Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Rus basını, Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışma sonrası Rusya'nın bölgedeki durumuna ilişkin dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı.

"Ankara'nın desteği yardımcı oldu"

Türkiye'nin bölgede Rusya karşısında rakip bir oyuncu olarak ortaya çıktığını belirten yazıda, "Azerbaycan'ın Rusya'nın bölgedeki geleneksel müttefiki Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan, Ankara'nın askeri desteğiydi. Şimdi Moskova, bir NATO ülkesi olan Türkiye'den askeri gözlemcilerin ateşkesi izlemek için Güney Kafkasya'da bulunmasını kabul etti" ifadeleri yer aldı. Ayrıca analiz yazısında Rus uzmanların değerlendirmelerine de yer verildi.

"Erdoğan'ın Türkiye'si bölgede çok önemli bir yer edindi"

Karabağ'da yaşananların Rusya için jeopolitik bir felaket olduğunu belirten Siyasi yorumcu Konstantin von Eggert, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine vurgu yaptı. Eggert, "Aslında Rusya tarafından eğitilen ve silahlandırılan bir Ermenistan ordusunun Türkiye tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmış bir Azerbaycan ordusu tarafından mağlup edildiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si bölgede çok önemli bir yer edindi." dedi.

Eggert, "Türkiye, Çin ve İran gibi bölgesel oyuncuların bundan çıkaracağı sonuçlar, Moskova'ya çok fazla danışmadan veya Kremlin'in etkilerinden korkmadan Orta Asya ve Güney Kafkasya'da daha da güçlenebilecekleri olacaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Star

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Yorumlar

Şeyh Şamil

ALLAH-U AQBAR... ALLAH'IN ne güzel günleri varmış... hamd olsun Ya Rabbi.
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Vahap Kalyoncu

Ee muhalefet niye kudurmasın.
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