Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Rus basını, Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışma sonrası Rusya'nın bölgedeki durumuna ilişkin dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı.

"Ankara'nın desteği yardımcı oldu"

Türkiye'nin bölgede Rusya karşısında rakip bir oyuncu olarak ortaya çıktığını belirten yazıda, "Azerbaycan'ın Rusya'nın bölgedeki geleneksel müttefiki Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan, Ankara'nın askeri desteğiydi. Şimdi Moskova, bir NATO ülkesi olan Türkiye'den askeri gözlemcilerin ateşkesi izlemek için Güney Kafkasya'da bulunmasını kabul etti" ifadeleri yer aldı. Ayrıca analiz yazısında Rus uzmanların değerlendirmelerine de yer verildi.

"Erdoğan'ın Türkiye'si bölgede çok önemli bir yer edindi"

Karabağ'da yaşananların Rusya için jeopolitik bir felaket olduğunu belirten Siyasi yorumcu Konstantin von Eggert, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine vurgu yaptı. Eggert, "Aslında Rusya tarafından eğitilen ve silahlandırılan bir Ermenistan ordusunun Türkiye tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmış bir Azerbaycan ordusu tarafından mağlup edildiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si bölgede çok önemli bir yer edindi." dedi.

Eggert, "Türkiye, Çin ve İran gibi bölgesel oyuncuların bundan çıkaracağı sonuçlar, Moskova'ya çok fazla danışmadan veya Kremlin'in etkilerinden korkmadan Orta Asya ve Güney Kafkasya'da daha da güçlenebilecekleri olacaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Star