Türkiye depremiyle ilgili Liverpool duyurdu: Liverpool ve Everton'dan depremzedelere verileceğini açıkladı
Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile Everton arasında oynanacak derbi maçında giyilecek formalar depremzedelere destek için açık artırmayla satılacak.
İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Everton, 13 Şubat Pazartesi günü oynayacakları derbi maçta giyilecek formaların, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.
İki kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Merseyside" derbisi olarak bilinen mücadelede giyilecek formaların imzalanarak açık artırmada satılacağı kaydedildi.
Açıklamada, elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere gönderileceği belirtildi.