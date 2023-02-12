Türkiye depremi dünyada manşet oldu! Antakya’dan gelen bakın o kare: 'mucize' için bekliyor!

Dünyanın gözü kulağı 7 gündür deprem bölgesinden gelecek haberlerde... Dünya Türkiye için adeta seferber oldu. Uzman ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı verdiği mücadele sürerken bölgeden mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Yunan Ta Nea gazetesi haberinde Barselona Yerbilimleri Enstitüsü'nden sismolog Jordi Diaz'ın sözlerine yer verdi. Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye ziyaretini manşetine taşıdı.

Haberde şu ifadeler yar aldı;

'Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dendias'ı sabah 9'dan Adana Havaalanı'nda sıcacık bir kucaklamayla karşıladı.'

Ayrıca deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım geldi. İki dışişleri bakanı, havaalanındaki bir salonda kısa bir görüşme yaptı ve kısa süre sonra Hatay'daki depremden etkilenen bölgelere giden helikopterlere bindi.

Türkiye'nin yanında yer alırken Uluslararası haber ajansının AP'nin Antakya'dan servis ettiği fotoğraf dünyayı yasa boğdu.

Antakya’da Tüm aile 'mucize' için bekliyor!

Benzer bir mucize bekleyen aile AP foto muhabirinin objektifine takıldı.

Uluslararası Haber ajansı Antakya'da çektiği bu kare için abonelerine şu bilgilendirmede bulundu;

'Antakya'da bir aile enkazın altından yakınlarının çıkarılmasını beklerken çökmüş bir binanın yanında oturuyor.'

Bu kare kısa süre içinde dünyanın farklı noktalarında pek çok haber platformu tarafından kullanıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş’a giden Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, 'Bu, ömrüm boyunca gördüğüm en kötü doğal afet ve aynı zamanda da en büyük uluslararası yardım kampanyası' dedi.

Sarsıntıların ardından tamamen yıkılan bir sokakta konuşan Griffiths, kurtarma çalışmalarına ne zaman son verileceğine de karar verilmesi gerektiğini söyledi.