Türkiye dengeleri değiştirmişti! Papa'dan Libya hamlesi geldi

Türkiye'nin müdahalesi sonrası Libya'da dengeler değişirken, Libya üzerine yapılan açıklamalar da hızlanıyor.

Türkiye'nin Libya'da uluslararası arenada tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yönelik desteği bölgedeki dengeleri değiştirdi.

UMH'nin ilerlemesi sonrası birçok kesimden ülkede ateşkes yapılması ve Türkiye'nin ülkedeki askeri varlığına son vermesi yönünde açıklamalar yapıldı.

Başta Mısır, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa gibi ülkeler olmak üzere bölgedeki birçok güç, Türkiye'nin Libya'daki rolünü eleştirdi.

Bugün Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, Libya açıklarında 7 gemi konuşlandırdı ve silah ambargosunu ihlal ediyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi kabul edilemez, hoş görülemez" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin "NATO'dan faydalandığını" belirten Fransa Cumhurbaşkanlığı, "Fransa buna izin veremez. Bu konuda NATO üyeleriyle de görüşmeler yapacağız" açıklamasını yaptı.

Papa devrede: Barış yapın

Libya'ya dair bir diğer açıklama da Katolik dünyasının lideri Papa Francis tarafından yapıldı.

Papa taraflara "düşmanlıkları sona erdirme ve barış yapma" çağrısında bulundu.

Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'ndaki konuşmsında Papa Francis, "Uluslararası kuruluşları ve siyasi ve askeri sorumlulukları olanları inanç ve kararlılıkla şiddete son vermeye, barış, istikrar ve birliğe yönelik bir arayış başlatmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mepa News