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Dünya “Türkiye demokratik değerleri ihlal ediyor”
Dünya

“Türkiye demokratik değerleri ihlal ediyor”

Avrupa Kültür Komitesi KonseyiTürkiye’nin Ayasofya’yı camiye çevirmesi ile alakalı yaptığı açıklamada Türkiye’nin demokratik değer ve kuralları ihlal ettiği ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:50:00 -
“Türkiye demokratik değerleri ihlal ediyor”

Münübe Yılmaz

Avrupa Kültür Komitesi Konseyi Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye çevirmesi ile alakalı yaptığı açıklamada Türkiye’nin demokratik değer ve kuralları ihlal ettiği ifadelerine yer verdi. Eski Atina belediye başkanı olan ve Yunanistan’ın dışişleri bakanlığını da yapmış olan Dora Bakoyannis, başkanlığını yürüttüğü konseyde “Türkiye’nin bu adımı kabul edilemez. Ayasofya’nın camiye çevrilmesi olayı Avrupa Konseyi’nin değerlerine aykırı olduğundan dolayı, konsey olarak Türkiye’yi kınıyoruz” açıklamasında bulundu. Cuma günü yapılan açıklamada hem Yunan hem de Kıbrıslı delegelerin Ayasofya hazımsızlığını dile getiren Bkoyannis, 6. Yüzyılda Yunan Ortodoks ibadethanesi olarak yapılan Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesinin büyük bir ayrımcılık olduğunu iddia etti.

 

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Yorumlar

deniz

AVRUPA SANA MI SORACAĞIZ CAMİ YAPTIK SANA NE BİZ FATİHİN VASYETİNİ YERİNE GETİRDİK 
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