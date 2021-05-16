'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!

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Siyonist İsrail'in Gazze'deki gözü dönmüş saldırılarını değerlendiren Bumin Kağan adlı Youtuber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın geçmişte yapmış olduğu açıklamalarını analiz etti. Kağan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak kullandığı, 'Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin' ifadelerini hatırlattı. Kağan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasında, terör örgütlerini destekleyen ABD ve İsrail'e de mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye bundan sonra tehditleri yurtiçinde değil, topraklarının dışında ve kaynağında yok edecektir.' sözlerinin de önemli bir mesaj olduğunu hatırlattı. Hamas'ın geçmişte isabetli füze atışları yapamadığını da belirten Kağan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzunca bir süredir İsrail'de olduğunu söyledi.