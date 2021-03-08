Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, Akit’e konuştu: Sivil anayasa şart

Hacı Yakışıklı Ankara

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gündeme ilişkin Akit’e çok özel açıklamalarda bulundu. Sarıgül, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, “Bütün Türkiye bir araya gelip sivil bir anayasa yapmalıdır” ifadesini kullandı. Fezlekelere değinen Sarıgül, “Biz teröre karışan hiçbir olayın yanında olamayız” dedi.

Anayasa ülkenin tapusudur

Yeni anayasanın çok değerli bir çalışma olacağını vurgulayan Mustafa Sarıgül, şunları dile getirdi, “Anayasa ihtiyaçtır. Anayasa ülkenin teminatıdır. Anayasa ülkenin tapusudur. Senin anayasan, benim anayasam olmaz. Bütün Türkiye bir araya gelip sivil bir anayasa yapmalıdır. Bu şarttır. O anayasayı yapmak da Türkiye Değişim Partisi’ne kısmet olacak.”

Hudut ve bayrak birliği

Söz konusu Türkiye olduğunda birlik olunması gerektiğini belirten Sarıgül, şöyle devam etti: “Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğünü sıkıntıya sokan her olay en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hudut ve bayrak birliği diyoruz. Bir kere parlamentoda olan herkesin hudut ve bayrak birliği konusunda ettiği yemine sadık kalması lazım. Fezlekeler önemli. Bizim terör içerikli fezlekeleri elbette bakıp incelememiz lazım. Detaylarını görmeden konuşmak doğru değil ama biz teröre karışan hiçbir olayın yanında olamayız.”

Teşkilatlanmamız hızla devam ediyor

Parti çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini de aktaran Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda yarıdan fazla ilde teşkilatlanma devam ediyor. Son derece iyiyiz. En son Kırklareli il merkezimizi açtık. Önümüzdeki günlerde Elazığ’da olacağız. Sonra Kilis’te olacağız. Daha sonra Denizli’de olacağız. Teşkilatlanma çalışmalarımız süratle devam ediyor.”