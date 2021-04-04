Türkiye darbe imalı ihanet bildirisini kınarken Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli 104 eski amiral, gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden AK Parti hükümetini hedef alan darbe imalı skandal bir bildiri yayınladı. Hükümete aba altından sopa gösteren amiral bozuntularına yurdun dört bir yanından tepki yağarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya sessiz kalması dikkat çekti.

Skandal bildiriye tepki gösterip kınamak yerine adeta 3 maymunu oynayan Kılıçdaroğlu yine gündem değiştirme çabası içine girdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, gençlerin işsiz olduğunu ve bu soruna çözüm bulacaklarını iddia etti. Net bir cevap vermekten kaçınan Kılıçdaroğlu yaptığı şov kokan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her iki üniversite mezunundan biri işsiz. Kendileri ile buluştum, dinledim, yol haritamı açıkladım. Ahdım olsun ki evlatlarımızdan gasp edilenin, kuruşuna kadar geri ödenmesini sağlayacağım."

CHP'li belediyelerin haksız yere işten çıkardığı insanlara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'nun gençlere nasıl iş bulacağı merak konusu olurken sosyal medyadan CHP Liderine çok sayıda tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları: