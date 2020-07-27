Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan piyasaya 9 milyar TL'lik doping
Merkez Bankası, bugün düzenlenen 10 Ağustos tarihli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar Türk lirası verdi. İhaleye toplam 39 milyar liralık teklif geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.
İhaleye 39 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.