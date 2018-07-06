'Türkiye cinsel istismarda dünya birincisi' safsatası ellerinde patladı! İşte veriler

Geçtiğimiz günlerde art arda cereyan eden minik Leyla ve Elif'in öldürülmesi hadisesi tüm Türkiye'yi ziyadesiyle üzdü. Bu kahreden hadiseden bile Türkiye'yi ve Türk milletini zan altında bırakmayı görev addeden yayın kuruluşları hemen klavye başına geçti ve yalan haberler üretti. Bu yayınlar hiç bir verisel dayanağı olmadığı halde ‘Kadına şiddette Avrupa birincisiyiz', ‘çocuk tacizinde dünya birincisiyiz', ‘tecavüzde dünya birincisiyiz' gibi ifadelerle Türk milletini zan altında bıraktı.

TÜRKİYE VE MİLLET DÜŞMANLARI SALDIRIYOR

Batılı yaşıyorum, batılı düşünüyorum diye ortalıkta gezenler, yazanlar, çizenler, övünenler, geleneksel ve İslami yaşam tarzını benimseyen Türk milletini, her fırsatta aşağılamayı ve zan altında bırakmayı da ihmal etmiyor. Kadına şiddet, tecavüz, çocuk istismarı ve öldürülmeleri gibi toplumu derinden üzen her hadisede ortaya çıkan bu güruh hemen ellerindeki gazete, dergi, televizyon ve internet haber portallarından sallamaya başlıyor. ‘Kadına şiddette Avrupa birincisiyiz', ‘çocuk tacizinde dünya birincisiyiz', ‘tecavüzde dünya birincisiyiz' gibi slogan vari başlıklar atarak Türkiye'ye ve Türk Milletine saldırıyor.

HANGİ VİCDAN SAHİBİ BÖYLE BİR VAKA OLSUN İSTER

Bu verisel tek bir dayanağı olmayan cümlelerle yapılan haberlerin üzerine karga tulumba atlayan Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, OdaTV, T24, Sol Haber portalı ve türevleri yayınların da desteğiyle İslami düsturlara göre yaşayan Türk milleti hedef gösteriliyor. Evet, geçtiğimiz günlerde cereyan eden minik Leyla ve Elif hadisesi yüreklerimizi dağladı. Hangi vicdan sahibi böyle bir vakanın olmasını ister. Bunu yapanlar hem bu dünyada hem ahirette elbette gereken cezayı çekecek. Lakin Türkiye ne kadına şiddette, ne pedofilide ne de tecavüzde ‘dünya birincisi'dir. Bu tamamen art niyetli batılı hayat tarzını benimsemiş, Türk milletinin hayat tarzını kabul etmeyen güruhun yalanıdır.

BATILI ÜLKELERİN İÇLER ACISI DURUMU

Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan Pizza Ğate gibi skandallar gösteriyor ki batılı ülkeler ahlaken çökmüş durumda. Rahipleri, papazları, siyasetçisi sapık olan ABD ve Avrupa ülkelerinde ziyadesiyle çok olan kadına şiddet, tecavüz ve çocuk istismarı ne yazık ki her geçen gün artıyor. İşte batılı ülkelerin içler acısı durumunu ortaya koyan yasal olarak hazırlanmış verilerden elde edilen bilgileri istifadenize sunuyoruz.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yasama Uzmanı Gökalp İzmir'in Avrupa bazlı yaptığı araştırma ‘Kadına uygulanan şiddet' sonuçları;

Danimarka : Yüzde 52

Finlandiya : Yüzde 47

İsveç : Yüzde 46

Hollanda : Yüzde 45

Fransa : Yüzde 44

İngiltere : Yüzde 44

Letonya : Yüzde 39

Lüksemburg: Yüzde 38

Belçika : Yüzde 36

Türkiye : Yüzde 36

Almanya : Yüzde 35

Slovakya : Yüzde 34

Estonya : Yüzde 33

Çekya : Yüzde 32

Litvanya : Yüzde 31

Romanya : Yüzde 30

Bulgaristan : Yüzde 28

Macaristan : Yüzde 28

İtalya : Yüzde 27

İrlanda : Yüzde 26

Yunanistan : Yüzde 25

Portekiz : Yüzde 24

Slovenya : Yüzde 22

Malta : Yüzde 22

Kıbrıs : Yüzde 22

İspanya : Yüzde 22

Hırvatistan : Yüzde 21

Avusturya : Yüzde 20

Polonya : Yüzde 19

‘Çocuk istismarı' dava sonuçları:

Avusturalya: Her yıl 50 bin üzerinde çocuk istismarı davası açılıyor.

Zimbabwe: her yıl 30 bin üzerinde..

Amerika: her yıl 20 bin üzerinde..

Afganistan: her yıl 18 binin üzerinde.. Yalnız Afganistan'ın Amerika ve Rusya tarafından işgal edildiğini unutmamak gerekiyor.

İngiltere: her yıl 16 binin üzerinde..

Rusya: her yıl 10 bin üzerinde..

Botswana: her yıl 10 bin üzerinde..

Hindistan: her yıl 7500'ün üzerinde..

Bangladeş: Her yıl 3200'ün üzerinde..

G. Afrika: her yıl 3000'in üzerinde

Pakistan: her yıl 2500'ün üzerinde..

Türkiye: 2 Ocak 2018 tarihli Hürriyet haberi aynen şu şekilde; 2017 Utanç raporu... 409 kadın öldürüldü, 387 çocuk cinsel istismara uğradı.

Dünyada en çok tecavüz hadiselerinin yaşandığı 10 ülke sıralamasında Türkiye yok:

Amerika

Hindistan

Kanada

İsveç

Sri Lanka

Güney Afrika

Fransa

Etiyopya

Almanya

İngiltere

Kaynak: Yenisöz