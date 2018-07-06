'Türkiye cinsel istismarda dünya birincisi' safsatası ellerinde patladı! İşte veriler
İslam ve Türkiye düşmanı emperyalistlerin ağzıyla haber yapan Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, OdaTV, T24, Sol Haber portalı ve benzerleri ‘çocuk tacizinde dünya birincisiyiz’, 'tecavüzde dünya birincisiyiz’ yalan haberleriyle tüm Türkiye’yi zan altında bırakıyor. İşte dünya genelinde kadına şiddet, cinsel istismar gibi konularda yapılan araştırmalar ve edinilen veriler...06 Temmuz 2018 Cuma 11:25
Geçtiğimiz günlerde art arda cereyan eden minik Leyla ve Elif'in öldürülmesi hadisesi tüm Türkiye'yi ziyadesiyle üzdü. Bu kahreden hadiseden bile Türkiye'yi ve Türk milletini zan altında bırakmayı görev addeden yayın kuruluşları hemen klavye başına geçti ve yalan haberler üretti. Bu yayınlar hiç bir verisel dayanağı olmadığı halde ‘Kadına şiddette Avrupa birincisiyiz', ‘çocuk tacizinde dünya birincisiyiz', ‘tecavüzde dünya birincisiyiz' gibi ifadelerle Türk milletini zan altında bıraktı.
TÜRKİYE VE MİLLET DÜŞMANLARI SALDIRIYOR
Batılı yaşıyorum, batılı düşünüyorum diye ortalıkta gezenler, yazanlar, çizenler, övünenler, geleneksel ve İslami yaşam tarzını benimseyen Türk milletini, her fırsatta aşağılamayı ve zan altında bırakmayı da ihmal etmiyor. Kadına şiddet, tecavüz, çocuk istismarı ve öldürülmeleri gibi toplumu derinden üzen her hadisede ortaya çıkan bu güruh hemen ellerindeki gazete, dergi, televizyon ve internet haber portallarından sallamaya başlıyor. ‘Kadına şiddette Avrupa birincisiyiz', ‘çocuk tacizinde dünya birincisiyiz', ‘tecavüzde dünya birincisiyiz' gibi slogan vari başlıklar atarak Türkiye'ye ve Türk Milletine saldırıyor.
HANGİ VİCDAN SAHİBİ BÖYLE BİR VAKA OLSUN İSTER
Bu verisel tek bir dayanağı olmayan cümlelerle yapılan haberlerin üzerine karga tulumba atlayan Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, OdaTV, T24, Sol Haber portalı ve türevleri yayınların da desteğiyle İslami düsturlara göre yaşayan Türk milleti hedef gösteriliyor. Evet, geçtiğimiz günlerde cereyan eden minik Leyla ve Elif hadisesi yüreklerimizi dağladı. Hangi vicdan sahibi böyle bir vakanın olmasını ister. Bunu yapanlar hem bu dünyada hem ahirette elbette gereken cezayı çekecek. Lakin Türkiye ne kadına şiddette, ne pedofilide ne de tecavüzde ‘dünya birincisi'dir. Bu tamamen art niyetli batılı hayat tarzını benimsemiş, Türk milletinin hayat tarzını kabul etmeyen güruhun yalanıdır.
BATILI ÜLKELERİN İÇLER ACISI DURUMU
Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan Pizza Ğate gibi skandallar gösteriyor ki batılı ülkeler ahlaken çökmüş durumda. Rahipleri, papazları, siyasetçisi sapık olan ABD ve Avrupa ülkelerinde ziyadesiyle çok olan kadına şiddet, tecavüz ve çocuk istismarı ne yazık ki her geçen gün artıyor. İşte batılı ülkelerin içler acısı durumunu ortaya koyan yasal olarak hazırlanmış verilerden elde edilen bilgileri istifadenize sunuyoruz.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yasama Uzmanı Gökalp İzmir'in Avrupa bazlı yaptığı araştırma ‘Kadına uygulanan şiddet' sonuçları;
Danimarka : Yüzde 52
Finlandiya : Yüzde 47
İsveç : Yüzde 46
Hollanda : Yüzde 45
Fransa : Yüzde 44
İngiltere : Yüzde 44
Letonya : Yüzde 39
Lüksemburg: Yüzde 38
Belçika : Yüzde 36
Türkiye : Yüzde 36
Almanya : Yüzde 35
Slovakya : Yüzde 34
Estonya : Yüzde 33
Çekya : Yüzde 32
Litvanya : Yüzde 31
Romanya : Yüzde 30
Bulgaristan : Yüzde 28
Macaristan : Yüzde 28
İtalya : Yüzde 27
İrlanda : Yüzde 26
Yunanistan : Yüzde 25
Portekiz : Yüzde 24
Slovenya : Yüzde 22
Malta : Yüzde 22
Kıbrıs : Yüzde 22
İspanya : Yüzde 22
Hırvatistan : Yüzde 21
Avusturya : Yüzde 20
Polonya : Yüzde 19
‘Çocuk istismarı' dava sonuçları:
Avusturalya: Her yıl 50 bin üzerinde çocuk istismarı davası açılıyor.
Zimbabwe: her yıl 30 bin üzerinde..
Amerika: her yıl 20 bin üzerinde..
Afganistan: her yıl 18 binin üzerinde.. Yalnız Afganistan'ın Amerika ve Rusya tarafından işgal edildiğini unutmamak gerekiyor.
İngiltere: her yıl 16 binin üzerinde..
Rusya: her yıl 10 bin üzerinde..
Botswana: her yıl 10 bin üzerinde..
Hindistan: her yıl 7500'ün üzerinde..
Bangladeş: Her yıl 3200'ün üzerinde..
G. Afrika: her yıl 3000'in üzerinde
Pakistan: her yıl 2500'ün üzerinde..
Türkiye: 2 Ocak 2018 tarihli Hürriyet haberi aynen şu şekilde; 2017 Utanç raporu... 409 kadın öldürüldü, 387 çocuk cinsel istismara uğradı.
Dünyada en çok tecavüz hadiselerinin yaşandığı 10 ülke sıralamasında Türkiye yok:
Amerika
Hindistan
Kanada
İsveç
Sri Lanka
Güney Afrika
Fransa
Etiyopya
Almanya
İngiltere
Kaynak: Yenisöz
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