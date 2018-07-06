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'Türkiye cinsel istismarda dünya birincisi' safsatası ellerinde patladı! İşte veriler

İslam ve Türkiye düşmanı emperyalistlerin ağzıyla haber yapan Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, OdaTV, T24, Sol Haber portalı ve benzerleri ‘çocuk tacizinde dünya birincisiyiz’, 'tecavüzde dünya birincisiyiz’ yalan haberleriyle tüm Türkiye’yi zan altında bırakıyor. İşte dünya genelinde kadına şiddet, cinsel istismar gibi konularda yapılan araştırmalar ve edinilen veriler...

06 Temmuz 2018 Cuma 11:25
'Türkiye cinsel istismarda dünya birincisi' safsatası ellerinde patladı! İşte veriler

Geçtiğimiz günlerde art arda cereyan eden minik Leyla ve Elif'in öldürülmesi hadisesi tüm Türkiye'yi ziyadesiyle üzdü. Bu kahreden hadiseden bile Türkiye'yi ve Türk milletini zan altında bırakmayı görev addeden yayın kuruluşları hemen klavye başına geçti ve yalan haberler üretti. Bu yayınlar hiç bir verisel dayanağı olmadığı halde ‘Kadına şiddette Avrupa birincisiyiz', ‘çocuk tacizinde dünya birincisiyiz', ‘tecavüzde dünya birincisiyiz' gibi ifadelerle Türk milletini zan altında bıraktı.

TÜRKİYE VE MİLLET DÜŞMANLARI SALDIRIYOR

Batılı yaşıyorum, batılı düşünüyorum diye ortalıkta gezenler, yazanlar, çizenler, övünenler, geleneksel ve İslami yaşam tarzını benimseyen Türk milletini, her fırsatta aşağılamayı ve zan altında bırakmayı da ihmal etmiyor. Kadına şiddet, tecavüz, çocuk istismarı ve öldürülmeleri gibi toplumu derinden üzen her hadisede ortaya çıkan bu güruh hemen ellerindeki gazete, dergi, televizyon ve internet haber portallarından sallamaya başlıyor. ‘Kadına şiddette Avrupa birincisiyiz', ‘çocuk tacizinde dünya birincisiyiz', ‘tecavüzde dünya birincisiyiz' gibi slogan vari başlıklar atarak Türkiye'ye ve Türk Milletine saldırıyor.

HANGİ VİCDAN SAHİBİ BÖYLE BİR VAKA OLSUN İSTER

Bu verisel tek bir dayanağı olmayan cümlelerle yapılan haberlerin üzerine karga tulumba atlayan Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, OdaTV, T24, Sol Haber portalı ve türevleri yayınların da desteğiyle İslami düsturlara göre yaşayan Türk milleti hedef gösteriliyor. Evet, geçtiğimiz günlerde cereyan eden minik Leyla ve Elif hadisesi yüreklerimizi dağladı. Hangi vicdan sahibi böyle bir vakanın olmasını ister. Bunu yapanlar hem bu dünyada hem ahirette elbette gereken cezayı çekecek. Lakin Türkiye ne kadına şiddette, ne pedofilide ne de tecavüzde ‘dünya birincisi'dir. Bu tamamen art niyetli batılı hayat tarzını benimsemiş, Türk milletinin hayat tarzını kabul etmeyen güruhun yalanıdır.

BATILI ÜLKELERİN İÇLER ACISI DURUMU

Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan Pizza Ğate gibi skandallar gösteriyor ki batılı ülkeler ahlaken çökmüş durumda. Rahipleri, papazları, siyasetçisi sapık olan ABD ve Avrupa ülkelerinde ziyadesiyle çok olan kadına şiddet, tecavüz ve çocuk istismarı ne yazık ki her geçen gün artıyor. İşte batılı ülkelerin içler acısı durumunu ortaya koyan yasal olarak hazırlanmış verilerden elde edilen bilgileri istifadenize sunuyoruz.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yasama Uzmanı Gökalp İzmir'in Avrupa bazlı yaptığı araştırma ‘Kadına uygulanan şiddet' sonuçları;

Danimarka : Yüzde 52

Finlandiya : Yüzde 47

İsveç : Yüzde 46

Hollanda : Yüzde 45

Fransa : Yüzde 44

İngiltere : Yüzde 44

Letonya : Yüzde 39

Lüksemburg: Yüzde 38

Belçika : Yüzde 36

Türkiye : Yüzde 36

Almanya : Yüzde 35

Slovakya : Yüzde 34

Estonya : Yüzde 33

Çekya : Yüzde 32

Litvanya : Yüzde 31

Romanya : Yüzde 30

Bulgaristan : Yüzde 28

Macaristan : Yüzde 28

İtalya : Yüzde 27

İrlanda : Yüzde 26

Yunanistan : Yüzde 25

Portekiz : Yüzde 24

Slovenya : Yüzde 22

Malta : Yüzde 22

Kıbrıs : Yüzde 22

İspanya : Yüzde 22

Hırvatistan : Yüzde 21

Avusturya : Yüzde 20

Polonya : Yüzde 19

‘Çocuk istismarı' dava sonuçları:

Avusturalya: Her yıl 50 bin üzerinde çocuk istismarı davası açılıyor.

Zimbabwe: her yıl 30 bin üzerinde..

Amerika: her yıl 20 bin üzerinde..

Afganistan: her yıl 18 binin üzerinde.. Yalnız Afganistan'ın Amerika ve Rusya tarafından işgal edildiğini unutmamak gerekiyor.

İngiltere: her yıl 16 binin üzerinde..

Rusya: her yıl 10 bin üzerinde..

Botswana: her yıl 10 bin üzerinde..

Hindistan: her yıl 7500'ün üzerinde..

Bangladeş: Her yıl 3200'ün üzerinde..

G. Afrika: her yıl 3000'in üzerinde

Pakistan: her yıl 2500'ün üzerinde..

Türkiye: 2 Ocak 2018 tarihli Hürriyet haberi aynen şu şekilde; 2017 Utanç raporu... 409 kadın öldürüldü, 387 çocuk cinsel istismara uğradı.

Dünyada en çok tecavüz hadiselerinin yaşandığı 10 ülke sıralamasında Türkiye yok: 

Amerika

Hindistan

Kanada

İsveç

Sri Lanka

Güney Afrika

Fransa

Etiyopya

Almanya

İngiltere

Kaynak: Yenisöz

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:25
  1. İzmir
  2. Türkiye
  3. cinsel istismar
  4. Kadına Şiddet

YORUM YAZ

  • Yusuf canYusuf can45 dk önce
    Yazdıkları cinsel istismar onların olunduğu ortamda gerçekleştiği için,birde bazılarında namus iki bacak arasında olmsfigi,kıskançlık olayı ise ayıp ur şey o ortamda herkesi kendi gibi biliyor ve,i zekalular
  • A. gürkan DenizA. gürkan Deniz1 sa önce
    istismarın azı çoğu olur mu? siz de tam sapıttınız ha... onlara bunlara bakarar islami konularda dahi hüküm verir oldunuz. Zinanın azı çoğu olur mu/ şiddetin azı çoğu olur mu????onlar öyle dedi diye siz böyle yorum yapamazsınız. bir çocuğa dahi cinsel istismar olsa veya kaçırılsa önemlidir. illa belirli bir sayı mı olması lazım. HZ. ÖMER ADALETİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ. ONUN BUNUN DEDİĞİ DEĞİL .. ÖYLE DEĞİL Mİ? ak it de bazen sapıtıryor kusura bakmayın.
  • mehmet soylumehmet soylu56 dk önce
    suçu oluşturacak sebepler araştırılıp, engelleyici tedbirler alınmalı. suçluyada misli ile karşılık verilmeli. hapisaneleri suç akedemileri olmaktan çıkaracak yapısal değişiklikler gerçekleştirilmeli. birinci değiliz hamlesi traji komik
  • ELHAMDÜLİLLAH1ELHAMDÜLİLLAH11 sa önce
    HİNDİSTANDA KADINLAR YALNIZ OTOBÜSE BİNSE TACiZE URUYOR TECAVÜZE URUYOR ,HER TÜRLÜ PİSLİK SEFALET VARAMERİKADA GİRİLEMEYEN SOKAKLAR ÇETELeR İŞGALİ ALTINDA ,!BU KADAR VERİ ORTADa ADAMLAR TAKMIŞ TÜRKİYEYE DAHA DORUSU OSMALIYA cEDDİME SOYUMA BU BİLE ONaLRIN TÜRK OLMADIĞI SOYLARININ MUALLAK OLDUĞU GÖSTERMİYORMU ?İNSAN KENDİ SOYUNU ÇAMUR ATaRMI KİM BUNLAR?NERDEN GELDİLER ?NASIL İSLAM TÜRKE DÜŞMaN YETİŞTİRİLDİLER KESİNLİKLE İNCELENMELİ BU BİR PİSİKOLOJİK VAKA !BU NSNALAR NORMAL DİİL !
  • Abdül Kadir KayaAbdül Kadir Kaya1 sa önce
    Bu algiyi olusturmaya calisanlar milletimize karsi psikoilojik savas uyguluyorlar. Milli öz benligimiz kirip, milletce Türk olmaktan utanmammizi istiyorlar ... cehenneme kadar yollari var
  • abdullahabdullah1 sa önce
    Genede fazla oluyor. Rakamlar azımsanmayacak derecede yüksek. Bu fiiliyatı diğer suçlar gibi rakam bazlı değerlendirmek bence yanlış olur. Olay çok kirli bir suç. Biride, binide bir mukabilinde bir hadise.İdam gelsin,tabiiki idam ile bitmez bu olaylar ama bu suçun adilane cezası sadece idamdır. Başka bir ceza düşünmek bile fikir israfıdır.
  • serdar61serdar611 sa önce
    gerçekten bravo..çok iyi bir çalışma olmuş..yani hemen hergün cinsel taciz..tecavüz..kaçırılma..öldürülme..ülkede gırna gidiyor..bunun hakkında ne yapılması gereken konusunda bir adım bile yok..Peki en azından şunu yapsaydın ya ama CESARETİN varsa hangi müslüman ülkeler arasında kaçıncıyız..Ya anlatamıyoruz herhalde biz bıktık küçücük çocukların öldürülmesinde tacizinden sizin derdinize bak yok kaçıncı sıradayız..bizi birinci sıraya koyanında sizinde canınız cehenneme
  • Bahri GÜLERBahri GÜLER51 dk önce
    Ne yapalım zinamız az ,istismarımız az diye bayram mı yapalım.Az çalmış.az kazıklamış.az yemiş.az gitmiş.Haydi Bayrama mı diyelim.
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