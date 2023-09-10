Türkiye, Çin’den 1 milyon turist bekliyor

Çin’in en çok kullanılan seyahat arama motorlarından Qunar.com tarafından açıklanan verilere göre, bu yaz tatilinde ailece yapılan seyahatlerin ve öğrenim için seyahat eden çocukların sayısında artış görüldü. Yaz tatilinde 12 yaş altındaki yaklaşık 400 bin çocuğun seyahat ettiğini, bu sayının, 2019 yılına kıyasla yüzde 30 yükseldiğini ortaya koydu. Çocuk yolculardan yüzde 33’ünün yaşlarının 6-12 arasında, yüzde 63’ünün yaşlarının 2-6 arasında olduğu bilgisi verildi.

Dış seyahatler hızla toparlanıyor

Çin’in önde gelen bir diğer seyahat hizmeti platformu Fliggy’nin açıkladığı verilere göre, temmuz ayında platform aracılığıyla yapılan vize işlemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 13 kat arttı. Japonya, Güney Kore, Hindistan, Finlandiya, Lüksemburg ve İsveç, Çinli turistler tarafından en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra temmuz ayındaki sivil havacılık verileri, yurt dışına seyahat eden kişi sayısının bir önceki aya göre yüzde 32,6 artışla 3 milyon 353 bine çıktığını ortaya koydu. Yurt dışına seyahat etmeye hazır olan insan sayısının artmasıyla birlikte Türkiye’ye gelen turist sayısının da yeni rekorlara ulaşması bekleniyor.

Türkiye’nin Shanghai Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, Çin Medya Grubu’na verdiği röportajda, “Çinli turistlerin gruplar halinde Türkiye'ye gidebildiğini görmek bizi çok mutlu etti. İlk hedefimiz 2019’da ulaştığımız 500 bin Çinli turist sayısına ulaşmak. Bu rakamı geçtik. Umarım önümüzdeki yıl 1 milyon turist sayısına ulaşacağız, amacımız da bu” dedi.

“Çocuk yolcuların artması, tüketim kalitesinin yükselmesi demek”

Qunar Büyük Veri Araştırma Bürosu’ndan Liu Ting, çocuk yolcu sayısının artmasının tüketime büyük ivme kazandırdığını söyledi. Liu, bir çocuğun seyahat etmesinin, ona bir veya iki yetişkinin eşlik etmesi anlamına geldiğine işaret ederek, özellikle çocuğunu ilk kez seyahate götürenlerin, nitelikli tüketim için harcama yapmaya daha çok istekli olduklarını dile getirdi.

Verilere göre, lüks otellerdeki rezervasyonların yüzde 41’ini seyahat eden çocuklu aileler yaparken, bu ailelerin turistik mekânlar için bilet satın almak gibi ek ürün ve hizmet tüketimi de diğer turistlerin 1,4 katına ulaştı.

Yoğun talep sivil havacılığı da hareketlendirdi

Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden verilen bilgiye göre de temmuz ayında hava yoluyla seyahat eden kişi sayısı yıllık bazda yüzde 83,7 artışla 62 milyon 428 bine ulaştı. Bu sayı, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artarken, aylık bazda da rekora imza atıldı.

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İdare’nin açıklamasında, yaz tatilindeki yoğun seyahat talebinin hava yolu taşımacılığına ivme kazandırdığına işaret edildi. Verilere göre, temmuzda sivil havacılık alanındaki toplam yolcu taşımacılığı art arda 8 aydır artış kaydederek, ilk kez 2019 yılının aynı dönemindeki seviyeyi geride bıraktı.

Temmuz ayında seyahat eden yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 83,7 artışla 62 milyon 428 bini buldu. Bu sayı, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla da yüzde 5,3 artışla aylık bazda rekora imza attı. Bunlar arasında yurt içi seyahat sayısı yüzde 74,6 artışla 59 milyon 75 bine ulaşarak, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 12,1 yükseldi.