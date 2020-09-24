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Aktüel Türkiye çığır açıyor! Evde 1.7 milyon hastaya tedavi
Aktüel

Türkiye çığır açıyor! Evde 1.7 milyon hastaya tedavi

Türkiye genelinde 9 yılda 1 milyon 724 bin 6 hastaya evde sağlık hizmeti verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:14:00 -
Türkiye çığır açıyor! Evde 1.7 milyon hastaya tedavi

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, bazı hastalıkları nedeniyle sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireyler, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden evlerinde yararlanabiliyor. Evde sağlık hizmetleri; kimsesiz, engelli, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, kanserli, palyatif bakım gereken, hastaneden taburcu edilip idame tedavisi evde yapılacak hastalar ile kaza geçiren ve kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlara veriliyor.

Tek kuruş ödenmiyor

Ücretsiz olan evde sağlık hizmetinden yararlananların, ilaç yazdırmak için aile hekimlerine gitmelerine de gerek kalmıyor. İhtiyaç duyanlar, Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezine “444 38 33” numaralı hat üzerinden ulaşılabiliyor. İletişim Merkezi, Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) entegre olarak hizmet veriyor, hasta başvurularını karşılıyor.

Halen 519 bin hastaya evde tedavi yapılıyor

Bakanlık verilerine göre, 2011 ile Temmuz 2020 arasında 1 milyon 724 bin 6 kişi evde sağlık hizmetlerinden yararlandı. Türkiye’de halen 519 bin 549 hastaya evde sağlık hizmeti sunuluyor. Evde sağlık hizmeti alanların büyük bir çoğunluğunu nörolojik hastalık grupları oluşturuyor. Yatağa bağımlı kas hastaları, kardiyovasküler, kronik-endokrin, hematolojik onkolojik, akciğer-solunum, ortopedi-travmatoloji ve psikiyatrik rahatsızlıkları bulunanlar da evde sağlık hizmetinden yararlanıyor. Evde sağlık hizmetleri, 1225 hastane ekibi, 5 bin 683 personel ve 1672 araç ile sürdürülüyor. Bakanlık, bu yıl 450 bin takipli hastaya ulaşmayı hedefliyor

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