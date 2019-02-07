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"Türkiye çelik vergisinden muaf tutulsun"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:- "(ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına getirdiği ek vergi) Bu uygulama 2018 yılında Türkiye'nin ABD'ye demir çelik ürünleri ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin bu uygulamadan muaf tutulması, hem ikili ticarete hem de ikili ilişkilerimize katkı sağlayacaktır"- "Karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerimize sahip çıkalım. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde köprü olma konumumuzu koruyalım"

07 Şubat 2019 Perşembe 11:35
"Türkiye çelik vergisinden muaf tutulsun"

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına getirdiği ilave gümrük vergisini hakkaniyetli bulmadıklarını belirterek, "Bu uygulama 2018 yılında Türkiye'nin ABD'ye demir çelik ürünleri ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin bu uygulamadan muaf tutulması, hem ikili ticarete hem de ikili ilişkilerimize katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türk ve ABD iş dünyası temsilcileri, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye için ABD, ABD için de Türkiye'nin önemli olduğuna işaret ederek, yaklaşık 70 yıldır NATO şemsiyesi altında birlikte sorumluluk üstlendiklerini, uluslararası güvenlik sorunlarına karşı birlikte mücadele ettiklerini anımsattı.

"Ticaret savaşları" kavramının tekrar gündeme gelmiş olmasının iş dünyasını rahatsız ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 2010-2017 yıllarında Türkiye ile ABD arasındaki karşılıklı ticarette, ABD'nin ticaret fazlasının yaklaşık 55 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, buna rağmen ABD yönetiminin Türkiye'den çelik ithalatına ilave gümrük vergisi getirdiğine işaret ederek, "Tüm bunları hakkaniyetli bulmuyor ve aramızdaki ittifak ruhuna uygun görmüyoruz. Bu uygulama 2018 yılında Türkiye'nin ABD'ye demir çelik ürünleri ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin bu uygulamadan muaf tutulması, hem ikili ticarete hem de ikili ilişkilerimize katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulamasının önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ihracatın yaklaşık yüzde 20'sinin bu kapsamda olduğunu, sistemin gözden geçirilme sürecinin ilişkilere zarar vermeyecek şekilde sonuçlanmasını umduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması yapılması konusunda ABD iş dünyasından destek isteyerek, "Karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerimize sahip çıkalım. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde köprü olma konumumuzu koruyalım." ifadesini kullandı.

Toplantıda Ticaret Bakanı Pekcan'ın şahitliğinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Choksy tarafından 2019 yılı Eylem Planına ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:35
  1. ABD
  2. ABD Ticaret Odası
  3. ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy
  4. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

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