Türkiye çekim merkezi

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi öncülüğündeki zillet ittifakı ve Batı beslemesi fondaş medyanın ‘Türkiye yalnızlaşıyor’ algısının aksine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki ülkemiz, ekonomi ve dış ilişkiler alanındaki popülaritesi gittikçe artıyor. Dün uluslararası arenada Türkiye yalnız bırakmak ve ekonomik olarak çökertmek isteyen ülkeler bugün gelinen noktada ilişkilerin seviyesi yükseltmek için ‘formüller’ arıyor. Son yıllarda Türkiye aleyhine konsorsiyumun içinde yer alan ve lobi yürüten Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, 24 Kasım’da Ankara’yı gelerek Başkan Erdoğan ile görüşecek. Libya konusunda fikri ayrılıklarımızın bulunduğu İtalya’nın Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, “Ankara, coğrafi açıdan bakıldığında bölgenin istikrarı için birincil öneme sahip kilit bir aktördür” sözleriyle ülkemizin gücüne işaret etti. Ortadoğu’da karşılıklı güç mücadelesi verdiğimiz Amerika’nın eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, “Türkiye olmaksızın Suriye’de bir çözüm olamaz. Bu da ABD ile Türkiye’nin iş birliğini zorunlu hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz konusunda uzun bir süredir haçlı bloğuyla birlikte hareket eden Mısır da Türkiye ile bozulan ilişkilerini düzeltmek için formüller aradığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, “Normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışındayız. Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var” dedi. Son dönemde suların ısındığı Bosna’da, Avrupa’ya rağmen çözümün merkezi olarak Türkiye görülüyor. Önce Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç, akabinde ise Başkanlık Konseyi Üyesi Milorad Dodik, Erdoğan ile görüşmek için Ankara’ya geldi. Yüz yıllık bir hayal olan ve özellikle Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra sıklıkla gündeme gelen Türk Devletleri Teşkilatı da Başkan Erdoğan’ın önderlik etmesiyle gerçek oldu.

Kriz yok güven var

Ekonomist CFO Mustafa Özbay, “Türkiye’nin küresel bir aktör olduğunu üstüne basa basa ve açık bir şekilde ifade eden Türk Cumhuriyetleri liderleri, ülkemizin ekonomik ve siyasal anlamdaki gücüne övgüler dizen Balkan devletleri, Türkiye ile ilişkilerini iyileştirme gayretleri içerisine giren İran, BAE, Mısır gibi ülkeler ve Türkiye’nin koruyuculuğuna inanan Afrika, ülkemizin yalnızlaşmadığının en önemli göstergesidir. İçten ve dıştan kaos ortamı izlenimi veren ve ülkemizi bu hedeflerinden alıkoyma gayretlerinde olan tüm şer güçlere rağmen Büyük Türkiye doğuyor” dedi. Türkiye’nin etkin bir güç haline geldiğini kaydeden Özbay, “Tarih Türkiye’yi yine, yeniden mazlumların liderliğine itiyor. Küresel sömürü baronları ve onların yerli iş birlikçileri tarafından adeta Türkiye’nin siyasal ve özellikle ekonomik anlamda büyük bir kaosa girdiği algısı oluşturulmaya çalışılmaları ise bir algından ibarettir” ifadelerini kullandı.

Onurlu bir dış politika sergiliyoruz

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Türkiye’nin uluslararası siyasette ve arenada yalnızlaşması bir yana giderek küresel bir oyun kurucu haline gelmektedir. Dün belirli meselelerde Türkiye ile karşı karşıya gelenler bugün ülkemiz ile anlaşmanın yollarını aramaktadır. Bu da Türkiye’nin yalnızlaşmadığını bilakis onurlu bir dış politika yürüttüğünü göstermektedir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin merkez ülke konumuna geldiğini kaydeden Akgül, “Bugün birçok meselede çözümün merkezi Türkiye’dir. ABD gibi süper güç olarak nitelendirilen bir ülke bile Suriye’de Türkiye ile çalışmanın önemine atıfta bulunmaktadır. Mısır ve BAE gibi ülkeler bozulan ilişkileri düzeltmek için gayret sergilemektedir” dedi.