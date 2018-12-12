Türkiye, cari işlemlerde tarihinin en yüksek fazlasını verdi

Türkiye, ekim ayında 2,77 milyar dolarla 1992 yılından bu yana hesaplanan seriye göre tarihinin en yüksek cari işlemler fazlasını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı revize edilmiş verilere göre ağustosta 1,88 ve eylülde 1,81 milyar dolarlık cari işlemler fazlası veren Türkiye, pozitif veri serisini ekimde üst üste 3’üncü aya taşıdı. TCMB’nin açıkladığı ekim ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı 2,77 milyar dolar fazla veren Türkiye, böylece 1992’den beri hesaplanan seride en yüksek aylık tutara ulaşmış oldu. Ekimde aylık 2,77 milyar dolar fazla veren cari işlemler hesabının yıllıklandırılmış açığı 51,13 milyar dolardan 46,06 milyar dolara geriledi.