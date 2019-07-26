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Türkiye Buz Pateni Milli Takımı’nın kampı sona erdi

Buz Pateni Milli Takımı’nın, Milli Mücadele’nin 100.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:09
Türkiye Buz Pateni Milli Takımı’nın kampı sona erdi

Buz Pateni Milli Takımı’nın, Milli Mücadele’nin 100. yılında Samsun’da gerçekleştirdiği kampı bugün itibarıyla sona erdi.


Türkiye Buz Pateni Milli Takımı, 36 sporcu ve 6’sı yerli 3’ü yabancı olamak üzere 9 antrenör ile Samsun’da gerçekleştirdiği ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kampı’nı tamamlayarak bugün kentten ayrılıyor. Kaliteli ve verimli bir kamp süreci geçirdikleri belirten Türkiye Buz Pateni Milli Takımı Antrenörü Seçkin Mumcu, “Oldukça yorucu ve yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Sporcularımız çok çalışarak iyi bir şekilde hazırlandılar. Tabii bu süreçte kamp içerisinde, ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek sporcular seçmek için farklı yarışmalar düzenlendi. Gelecekte olacak yarışmalar için hazırlıklarımız devam edecek” dedi.



Hedef 2020 ve 2022 Olimpiyatları


Son iki yılın buz pateni Türkiye şampiyonu olan Burak Demirboğa ise, "Kampımızın, Milli Mücadele’nin 100. yılında olması bizim için anlamlı bir o kadar da değerli. Burada antrenörlerimiz eşliğinde üst düzey bir kamp gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz, 2020 ve 2022 Olimpiyatları’dır” diye konuştu.



“Samsun’u çok sevdik”


19 senedir buz pateni yapan ve Buz Pateni Milli Takımı sporcusu olan Sinem Kuzcu da, "Samsun’daki buz pateni sahası oldukça üst düzey ve antrenman yapmak için çok ideal bir saha. Verimlilik açısında çok şiddetli çalıştık. Samsun şehrini çok sevdik. Bu kampta emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


Buz Pateni Milli Takımı’nın kamp yapacağı bir sonraki yer Rusya olacak.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:09
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