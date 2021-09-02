Türkiye büyüyor, İBB batıyor

Hakkı Bilir İstanbul

Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kredi notunu negatife çevirdiği ortaya çıktı. CHP’li İBB yönetiminin mali konulardaki başarısızlığının dünyanın en önemli üç derecelendirme kuruluşunun radarına takıldığı belirlendi. Fitch Rotings, Moody’s, JCR-ER’in İBB’nin AK Parti dönemindeki durağan olan kredi notunu ittifak halinde negatife çevirdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan önderliğindeki Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 gibi devasa bir oranda büyürken, İBB’nin finansal anlamda krize girmesi ise CHP zihniyetini iş bilmezliğini ispatladı.

Üç kurumdan benzer tavır

Göreve geldiği günden bu yana hiçbir şey yapmamasına rağmen her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Yerel seçimler öncesi İstanbul’un kaynakları kendisine yeter diyen, göreve gelir gelmez mali kaynakları tüketip borç arayışına giren İmamoğlu, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından veto yedi. Skandal gerçek, CHP’li İBB bürokratları tarafından hazırlanan 2020 yılı İBB Faaliyet Raporu’nda mecburen itiraf edilmek zorunda kaldı. Sürekli olarak şeffaflık edebiyatı yapan İmamoğlu’nun kapalı kapılar ardında İstanbul halkını milyarlarca Euro borçlandırması sonrası ödeme güçlüğü çekilmesi kredi kuruluşlarını bile panikletti.

Kredi notu negatife düştü

Dünyanın en önde gelen üç kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Rotings, Moody’s, JCR-ER’in, İmamoğlu yönetimindeki İBB’yi finansal başarısızlıkları nedeniyle adeta cezalandırdı. AK Parti’nin yönetimde olduğu yıllarda çoğunlukla durağan olarak derecelendirilen kredi notu, 2019 ve 2020 yıllarında negatife düşürüldü. Fitch Rotings 2019 yılında durağan olarak belirlediği kredi notunu 2020 yılında negatife indirdi. Moody’s ise 2019 yılında B1-Negatif olarak ölçtüğü kredi aralığını 2020 yılında bir derece daha düşürerek B2-Negatif seviyesine indirdi.

Kredi kuruluşları iflası tescilledi

İstanbul’un bütçesini beraber oluşturuyoruz palavrasıyla seçmenini konsolide etmeye çalışan İmamoğlu’na bir şok da JCR-ER isimli kredi derecelendirme kuruluşundan geldi.

2019 yılında BBB-Negatif olarak İBB’nin kredi notunu açıklayan JCR-ER, 2020 yılına gelindiğinde BB-Negatif vererek olumsuz seyrini sürdürdü. Sanayi odaklı bir ekonomik büyüme içerisine giren Türkiye’nin en önemli kentlerinden olan İstanbul’un CHP’nin vizyonsuzluğu nedeniyle yabancı kuruluşlardan bile ret yemesi maşeri vicdanı yaraladı.