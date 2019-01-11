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Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası

- Şampiyonanın ikinci gününde farklı sıkletlerde yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular belli oldu

11 Ocak 2019 Cuma 22:29
Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası


ÇORUM (AA) - Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 61 kiloda Recep Topal birinci, Sedat Özdemir ikinci oldu.

79 kiloda ise Muhammed Nuri Kotanoğlu birinciliği, Ender Coşkun ikinciliği elde etti.

86 kiloda Fatih Erdin birinciliğe, Osman Göçen de ikinciliğe ulaştı.

Bu sıklette Fatih Erdin'e yenilen olimpiyat ve dünya ikincisi Selim Yaşar ile Osman Göçen'e yenilen gençler Avrupa ve dünya şampiyonu Arif Özen, bronz madalya maçı yapacak.

Şampiyonanın akşam seansında da 65-74-92 kilolarda final müsabakaları gerçekleştirildi.

Çekişmeli geçen karşılaşmalarda 65 kiloda Mehmet Emin Öğüt birinci, Selahattin Kılıçsallayan ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Cengizhan Erdoğan ile Ali Çam paylaştı.

74 kiloda birincilik basamağına Yakup Gör çıkarken, Fazlı Eryılmaz da ikinciliği elde etti. Muhammed Akdeniz ve Nazım Kara, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

92 kiloda da İbrahim Bölükbaşı birinci, Erhan Yaylacı ikinci ve Samet Özarslan ile Süleyman Karadeniz de üçüncü oldu.

45 ilden 600 sporcunun katıldığı Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda yarın 57-70-97-125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapılacak.

Akşam seansında ise 61-79-86 kiloda final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 22:29
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