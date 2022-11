Türkiye bunu ilk kez duyacak Türkler Halep’e ve Kudüs’e girecek

Araştırmacı yazar Hakan Demir, Muhyeddin Arabi'nin Türkiye öngörülerini bir televizyon kanalında ilk defa anlattı.

Programda konuşan Demir, “Muhittin Arabi bu bilgileri çok net vermiş.” diyerek açıklamasını yaptı.

Şiirin adı HALEP şiiri.

“Rumlar Halep’e inmeli,

Bayraklarla ve trampetlerle donanmış bir şekilde…

Türkler Halep’ten, Nusaybinden tıka basa dolu olarak geliyorlar.

Toplu ve ayrılmış olarak.

Toprakta öldürülenler görülebiliyor.

Ramestin de suya benziyor.

Ve Türkler’in orduları devam ediyor,

Bir ayağı Kudüs’e gelene kadar.

Rumlar anlaşmayı haince bozduğunda,

Mısır’lı Türklerden yardım ister.

Rumlar gürültülü bir orduyla hızlı bir şekilde çıkar ve bir sabotaj yapar.

Rum, Rus ve Franga Patırangların yönetiminde olur.

Ve Şam düzelemeyecek bir şekilde harap olur.“

Rumlar, burada Batı toplumları anlamına geliyor. ABD, Rusya, Almanya vs.) Rumlar Halep’e indiği zaman… Bu zamanı anlatıyor. Şu an yaklaşık on yıldır ABD, Avrupa Suriye’deler.

Türkler Halep’ten, Nusaybinden tıka basa dolu olarak geliyorlar. katarlar şeklinde ayrı ayrı, toplu halde ve ayrı topluluklar halinde geliyorlar( Zeytin dalı,Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit harekatları gibi yorumlanabilir)

Ramestin de (Hicaz bölgesindeki eski bir şehrin adı.) suya benziyor. Üzeri su kaplamış bir şekilde. Sulara gömüleceği anlatılıyor.

Mısır’lı Türklerden yardım ister. (Burada ABD’nin Mısır’daki Türklerden yardım isteyeceği anlatılıyor.

Rumlar gürültülü bir orduyla hızlı bir şekilde çıkar ve bir sabotaj yapar.

Rum, Rus ve Franga Patırangların yönetiminde olur. Patıranklar, Patriklerin oluşturduğu komitelerdir. Hristiyan alemi patriklerin yönetiminde bir orduyla ortaya çıkarlar.

Ve Şam düzelemeyecek bir şekilde harap olur.