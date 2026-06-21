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Ekonomi
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İstanbul milyarder sayısında Dubai'yi bile geçti!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul milyarder sayısında Dubai'yi bile geçti!

Hurun 2026 listesine göre New York 146 milyarderle zirvedeki yerini korurken, Çin şehirleri üst sıralarda yoğunlaştı. İstanbul ise 31 milyarderle ilk 25 şehir arasına girdi.

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Foto - İstanbul milyarder sayısında Dubai'yi bile geçti!

Hurun Global Zenginler Listesi 2026 verileri, küresel servetin giderek Asya'ya kaydığını ortaya koydu. New York dünyanın milyarder başkenti unvanını korurken, Çin şehirleri ilk sıralardaki ağırlığını artırdı. İstanbul ise 31 milyarderle dünyanın en fazla milyardere ev sahipliği yapan 24'üncü şehri oldu.

#2
Foto - İstanbul milyarder sayısında Dubai'yi bile geçti!

Dünya genelinde toplam 4 bin 20 milyarderin yer aldığı listede, ABD'nin finans merkezi New York 146 milyarderle ilk sırada yer aldı. Ancak Çin'in teknoloji ve üretim merkezleri olan Shenzhen, Şanghay ve Pekin'in yükselişi dikkat çekti. Shenzhen 132 milyarderle ikinci, Şanghay 120 milyarderle üçüncü, Pekin ise 107 milyarderle dördüncü sıraya yerleşti.

#3
Foto - İstanbul milyarder sayısında Dubai'yi bile geçti!

Avrupa'nın lider şehri 102 milyarderle Londra olurken, Hindistan'ın Mumbai kenti 95 milyarderle altıncı sırada yer aldı. Hong Kong, San Francisco ve Moskova da listenin üst sıralarındaki yerlerini korudu.

#4
Foto - İstanbul milyarder sayısında Dubai'yi bile geçti!

Rapora göre ilk 32 şehir arasında Çin kentlerinin payı yüzde 34'e ulaşırken, listedeki şehirlerin yüzde 58'i Asya kıtasında bulunuyor. Bu durum, küresel ekonomik gücün doğuya doğru kayışını gözler önüne seriyor.

#5
Foto - İstanbul milyarder sayısında Dubai'yi bile geçti!

Türkiye'den İstanbul da listede dikkat çeken şehirler arasında yer aldı. İstanbul, 31 milyarderle Tokyo ile aynı seviyede bulunarak dünyanın en fazla milyardere sahip 24'üncü şehri oldu.

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Foto - İstanbul milyarder sayısında Dubai'yi bile geçti!

Öte yandan Dubai, 24 milyarderle listeye giren son şehir olarak öne çıktı. Kaynak: Ekonomim

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