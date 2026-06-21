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Cüzdanları rahatlatacak karar açıklandı: ATM’lerde yeni dönem başlıyor

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Cüzdanları rahatlatacak karar açıklandı: ATM’lerde yeni dönem başlıyor

Güneydoğu Asya’nın dev ekonomilerinden Malezya'da, 14 bini aşkın ortak ATM noktasında bankalararası nakit çekim işlemlerinden alınan komisyon ücretleri tamamen kaldırılıyor.

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Foto - Cüzdanları rahatlatacak karar açıklandı: ATM’lerde yeni dönem başlıyor

Güneydoğu Asya’nın öncü ekonomilerinden birinde, finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak ve halkın üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla, Malezya'daki tüm yerli ve yabancı banka kartı sahipleri, ortak ATM'ler ile Akıllı Nakit Yatırma/Çekme Makinelerinden (Smart Recycler Machines) yapacakları bankalararası nakit çekim işlemlerinde artık komisyon ödemeyecek. 1 RM (yaklaşık 0,22 dolar) tutarındaki işlem ücretinin kaldırılmasıyla, vatandaşlar ülke çapına yayılan 14 bini aşkın noktada tamamen ücretsiz bir şekilde nakit paraya ulaşabilecek.

#2
Foto - Cüzdanları rahatlatacak karar açıklandı: ATM’lerde yeni dönem başlıyor

Söz konusu karar; Ülkenin Bankalar Birliği (ABM), İslami Bankacılık ve Finans Kuruluşları Birliği (AIBIM), Kalkınma Finans Kurumları Birliği (ADFIM) ve Ödemeler Ağı (PayNet) gibi sektörün zirvesindeki çatı kuruluşların ortak konsensüsüyle yürürlüğe girdi.

#3
Foto - Cüzdanları rahatlatacak karar açıklandı: ATM’lerde yeni dönem başlıyor

Katılım Finans ve Sosyal Dayanışma Perspektifi Finans otoriteleri, nakit paranın ticari hayattaki ve günlük yaşamdaki vazgeçilmez yerini göz önünde bulundurarak, bu adımı İslami finans ilkelerinden olan "teberru" (bağış/ikram) ve "teavün" (dayanışma) ruhuna dayandırıyor.

#4
Foto - Cüzdanları rahatlatacak karar açıklandı: ATM’lerde yeni dönem başlıyor

Temel finansal araçların toplumun her kesimi için daha ekonomik ve ulaşılabilir kılınması, finansal kapsayıcılığı artıran önemli bir sosyal sorumluluk hamlesi olarak görülüyor. Diğer taraftan bankacılık sektörü, uzun vadeli "nakitsiz ve dijital toplum" vizyonundan ödün vermediklerini; güvenli, hızlı ve yenilikçi dijital ödeme altyapılarını geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini de ifade ediyor.

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