Cüzdanları rahatlatacak karar açıklandı: ATM’lerde yeni dönem başlıyor

Temel finansal araçların toplumun her kesimi için daha ekonomik ve ulaşılabilir kılınması, finansal kapsayıcılığı artıran önemli bir sosyal sorumluluk hamlesi olarak görülüyor. Diğer taraftan bankacılık sektörü, uzun vadeli "nakitsiz ve dijital toplum" vizyonundan ödün vermediklerini; güvenli, hızlı ve yenilikçi dijital ödeme altyapılarını geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini de ifade ediyor.