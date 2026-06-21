İşte en ucuz elektrikli otomobil: Fiyatı ve menzili belli oldu!

Dacia'nın elektrikli ve hibrit geleceği şekilleniyor Dacia, sadece Yeni Spring ile sınırlı kalmayıp önümüzdeki döneme ait yeşil enerji vizyonunu da paylaştı. Şirket, önümüzdeki dört yıllık süreçte aralarında tamamen elektrikli Sandero modelinin de yer aldığı üç farklı elektrikli aracı daha piyasaya sürmeyi taahhüt etti.