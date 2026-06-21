İşte en ucuz elektrikli otomobil: Fiyatı ve menzili belli oldu!
Dacia'nın yeni elektrikli modeli Paris'te dünya sahnesine çıkıyor. Piyasadaki en ucuz elektrikli otomobil olması beklenen modelin fiyatı ve özellikleri belli oldu.
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Dacia'nın yeni elektrikli modeli Paris'te dünya sahnesine çıkıyor. Piyasadaki en ucuz elektrikli otomobil olması beklenen modelin fiyatı ve özellikleri belli oldu.
Küresel elektrikli araç pazarında rekabet kızışırken, bütçe dostu modelleriyle tanınan Romanyalı otomotiv üreticisi Dacia, büyük bir merakla beklenen yeni hamlesini gerçekleştirdi.
Şirket, yeni nesil elektrikli şehir otomobilinde popüler "Spring" adını koruyacağını resmi olarak ilan etti.
Renault Twingo ile aynı platformu paylaşacak olan bu yeni model, mevcut Çin yapımı versiyonun aksine tamamen Avrupa topraklarında üretilerek banttan indirilecek.
Mevcut sürüm ile yeni aracın bir süre paralel olarak satılacak olması nedeniyle, yeni model piyasada "Yeni Spring" ismiyle konumlandırılacak.
18 bin euronun altında fiyat, 160 milin üzerinde menzil Yeni Spring, sadece fiyatıyla değil teknik kabiliyetleriyle de şehir içi kullanımda standartları yeniden belirlemeyi hedefliyor.
Araçta yer alacak 27,5 kWh kapasiteli bataryanın, sürücülere yaklaşık 160 milin (yaklaşık 257 km) üzerinde bir sürüş menzili sunması bekleniyor. Aracın 18 bin euronun altındaki başlangıç fiyatı, onu küresel elektrikli araç pazarının en ucuz seçeneklerinden biri haline getirecek.
İç mekanda dört adet gerçek koltuk ve oldukça kullanışlı bir bagaj hacmiyle tüketicilerin karşısına çıkacak olan otomobil, ekim ayında düzenlenecek olan prestijli Paris Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılacak.
Dacia'nın elektrikli ve hibrit geleceği şekilleniyor Dacia, sadece Yeni Spring ile sınırlı kalmayıp önümüzdeki döneme ait yeşil enerji vizyonunu da paylaştı. Şirket, önümüzdeki dört yıllık süreçte aralarında tamamen elektrikli Sandero modelinin de yer aldığı üç farklı elektrikli aracı daha piyasaya sürmeyi taahhüt etti.
Elektrikli atılımın yanı sıra hibrit pazarında da vites artıran marka, şu anda toplam satışları içinde yüzde 25 seviyesinde olan hibrit araç satış oranını, gelecekte üçte iki (yaklaşık yüzde 66) seviyesine çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.
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