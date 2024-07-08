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Ekonomi Türkiye bulamazken Rusya bizden almaya başladı! Şaşkına çeviren gelişme
Ekonomi

Türkiye bulamazken Rusya bizden almaya başladı! Şaşkına çeviren gelişme

Yeniakit Publisher
2024-07-08 08:38:00 -
Türkiye bulamazken Rusya bizden almaya başladı! Şaşkına çeviren gelişme

Türkiye'de inşaatlarda çalışan işçi bulunamazken Rusların, ülkelerindeki inşaat sektöründeki işçi açığını Türklerle kapattığı ortaya çıktı.

Rusya’da inşaat sektörü, Orta Asya’lı göçmen sayısının azalmasıyla oluşan iş gücü açığını farklı ülkelerden gelen işçilerle kapatma çabasında.

Kommersant gazetesi, Rusya’daki inşaat şirketlerinin son dönemde çok sık Türkiye ve Dubai’den işçileri işe aldıklarını yazdı.

Gazetenin görüştüğü EasyHome Russia yöneticisi Denis Kryuçkov, özellikle Kırım ve Krasnodar bölgesi gibi inşaat yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde göçmen işçilere çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kur farkından dolayı Orta Asya ülkelerinden göçmenler için Rusya son dönemde cazibesini kaybederken, Kırım ve Krasnodar’da işçi ücretlerinde geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artış kaydedildi.

Tacik göçmenler yerine Belarus, Kazakistan, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Hindistan’dan da göçmen işçiler Rusya’ya gelmeye başladı.

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