Türkiye bu sektörde tercih ediliyor! 1 yılda 1 milyondan fazla kişi geldi

Kruvaziyer turizminde Türkiye, ‘tercih edilen ülke’ konumunda bulunuyor. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Kruvaziyer turizmi ülkemiz adına çok yeni bir alan. Bu alanda yiyecek çok ekmeğimiz var. Yatırım odaklı olmalı ve avantajlarımızı doğru anlatmalıyız. 2023 yılını verimli geçmesi bizi motive etti. Bu motivasyonla gözümüzü 2024 yılına diktik” dedi.

Türkiye önemli bir hub

Kruvaziyer turizmi Türkiye ekonomisi için her geçen gün önemli hale geliyor. Bulunduğu coğrafi konum itibarıyla kruvaziyer turizminde çok önemli bir hub olan Türkiye, gerek limanlarındaki altyapı ve teknik imkanlar, gerekse de hinterland özellikleri ile dünya kruvaziyerinde gözde olma yolunda ilerliyor.

En pik sezon 2015 oldu

Çavuşoğlu, son 10 yıllık dönemde Türkiye kruvaziyer turizminin çok ciddi değişimler yaşadığını söyledi. Sektörün istikrarlı bir şekilde büyürken birçok sebeple kayıp yıllarının da olduğunu belirten Çavuşoğlu, kruvaziyer turizmi açısından 2015 yılının en pik yapılan sezon olduğunun özenle altını çizdi. 2015 yılında ortalama 1,5 milyon yabancı turistin geldiğini belirten Çavuşoğlu, pandemi ile durma noktasına gelen sektörün bu süreçten sonra toparlanmaya başladığını vurguladı.

Gelecek yıl beklentisi

2022’de 993 kruvaziyer geminin ülkemize geldiği bilgisini veren Çavuşoğlu, “2022 yılında ülke olarak 1.010.767 kişi kruvaziyer yolcu misafir ettik. 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde limanlarımıza yanaşan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.1 arttığını görüyoruz. 2024 yılından oldukça ümitliyiz.”

{relation id:1762472 slug:'bodruma-iki-dev-kruvaziyer-yanasti'}