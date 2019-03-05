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Türkiye bu köyü konuşuyor! 20 haneli köye 7 muhtar adayı çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Günüören köyü sadece 20 haneden oluşuyor. 20 haneli köyde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 7 muhtar adayı yarışacak.

05 Mart 2019 Salı 18:10
Türkiye bu köyü konuşuyor! 20 haneli köye 7 muhtar adayı çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Günüören köyünde 7 muhtar adayı, 43 seçmenden oy istiyor.

Kuruluş tarihi tam bilinmeyen 20 haneli Yörük köyünde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adaylığı yarışına çıkanların tamamı akraba. Köyde organizasyon olduğunda muhtar adayları, cami minaresinden anons edilerek meydana çağrılıyor.

Genç nüfusun kalmadığı, genellikle emeklilerin bulunduğu köyde, her adayın yakın akrabasının kendisine oy vereceği hesaplanınca, diğerinden 1 ya da 2 oy fazla alanın muhtar olması bekleniyor.

"8 oy alan muhtar olur"

Yeniden aday olan 68 yaşındaki muhtar Osman Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarının isteğiyle 2014'te seçimlere katılıp, göreve başladığını söyledi.

Köylerinin otobana 3 kilometre uzakta bulunduğunu dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Burası çok eski bir köy. En az 400 senelik evlerimiz var. 43 seçmen bulunuyor. 6 rakibim var, hepimiz akrabayız. Bilmiyorum niçin 7 aday çıktı. Herhalde bizi çok seviyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun, nasip kimeyse o kazansın. Benim için fark etmez. Hepsi aday olsun ama huzurlu olsun. Kimse kimseye kırgın olmasın. Bu mantıkla 8 oy alan muhtar olur, kazanır."

Muhtar adayı 60 yaşındaki Necdet Bulgurcu ise yaklaşık 35 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra 9 sene önce köyüne döndüğünü anlattı.

Köyün ilk olarak yolunun yapılması gerektiğini belirten Bulgurcu, "Bu konuda çalışmayı düşünüyorum. Muhtarlığı kazanacağıma yönelik çok umudum yok ama hayırlısı. 'Tamam' diyen oluyor, 'şöyle böyle' diyen oluyor ama köyde işi bilen insan kazansın istiyorum." diye konuştu.

Muhtar adayı Mesut Gökkaya da birçok planı olduğunu kaydederek, "Her şey nasip kısmet. Köyümüzün tamamı akraba. Yapılacak çok iş var. Köyün dış görünüşü bozuk, çocuk parkı yok. Yollar ayarsız. Kendim de şu andaki muhtarın yanında heyetteyim." ifadelerini kullandı.

Çiftçilikle uğraşan Necmi Çak, muhtar adayı olmaya 6 ay önce karar verdiğini dile getirerek, "Nasip, kazanacağız diye bir şey yok. Herkes şansını deneyecek. Yapılacak işler varsa yapacağız. Bu kadar aday olması güzel. Herkes hür." dedi.

"Herkes şansını denesin"

Köy sakinlerinden 76 yaşındaki emekli Ömer Üçler, kime oy vereceği konusunda henüz kararsız olduğunu belirterek, "Seçim günü, kafamın yattığı kişiye oyumu vereceğim. Halk olarak görevimi yapacağım. Hepsini yakın tanıyorum. Bu kadar aday olmasını doğru görmüyorum. Nasıl oldu, ben de şaştım kaldım." diye konuştu.

Muhtarın eşi Suzan Çakır da kadınların aza olmasını istediğini anlatarak, "Herkes şansını denesin, fark etmez bizim için. Kadınlar olarak kışın evdeyiz, aşımız, bulaşığımız, çamaşırımız var. Köyde nüfus çok az, genç de kalmadı. Keşke bizim gibi yaşlılar, emekliler dönse de köyümüz bitmese." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:10
  1. İstanbul
  2. Bilecik
  3. Günüören köyü

YORUM YAZ

  • kayamankayaman1 sa önce
    Nasil olsa koyde az nufustan yapilacak iste az olur, maas ise ayni asgari ucret. Yol icin muracaat eder olmaz ise yeni secime kadar yan gel yat.

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