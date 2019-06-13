Türkiye bu karikatürü konuşuyor! Misvak İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon, Giresun ve Ordu gezisini tamamlamasının ardından Ordu-Giresun Havalimanı'nda büyük bir rezalete imza atmıştı. VIP salonu zorla kullanmaya çalışan İmamoğlu ve CHP’liler kargaşa çıkararak Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ağza alınmayacak hakaretler etmişlerdi.

Havalimanındaki kargaşa sırasında Ordu Valisine ‘it’ diyen Ekrem İmamoğlu gelen tepkiler üzerine çark etti.

Yaşananlardan günler sonra kameralar önüne çıkan İmamoğlu İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Basın toplantısında CHP’nin adayına "Vali Bey itlik yaptı dediniz mi?" sorusu soruldu.

İmamoğlu: ‘İt’ demedim ‘basit’ dedim

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kendisine tuzak kurduğunu iddia eden İmamoğlu "Ben Vali Bey'in basitliğini ifade ettim. Tutanak yazan polisin söylediğimden ne anladığı beni ilgilendirmez" iddiasında bulundu. CHP’nin adayı sesinin kısık olduğunu, o nedenle bazı kelimelerin yarısının çıkmadığını öne sürdü.

Yasal hakkı olmadığı halde VIP salonu kullanmak isteyen İmamoğlu’nun Valiye yönelik sözlerinin ardından bazı destekçileri “İt demedi, ‘Vali beye gitti deyin’ dedi” iddiasında bulunuyordu. İmamoğlu ise günler sonra ortaya çıktı, ‘basitlik’ dediğini öne sürüdü.

Misvak fena ti'ye aldı

Misvak dergisi konuyla ilgili çok konuşulacak bir karikatür yayınladı. CHP’adayının yorgun olduğu için ağzından kelimelerin yarım çıktığı sözlerine atıfta bulunulan karikatürde İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na "Naber mal?" diyor. Kılıçdaroğlu ise "Ne dedin sen?" diyerek tepki gösterince, İmamoğlu’da "Kemal dicektim çok yorgunum kelimeler yarım çıkıyor" cevabını veriyor. Kılıçdaroğlu'nun elinde tuttuğu telefonda ise "Közcü - it değil simit dedim" yazıyor.

Büyük ilgi gören karikatür saatler içerisinde derginin İnstagram hesabında 15 bin paylaşılırken, Facebook hesabından ise 5 bin beğeni ve 2 bin 500’ün üzerinde paylaşım aldı.

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