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Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! Göle dönen yolda...

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde şiddetli yağışın ardından göle dönen bir yolda çorba keyfi yapan vatandaşın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

18 Haziran 2019 Salı 23:49
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! Göle dönen yolda...

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde sağanak yağış sonrası göle dönen yola bir vatandaşın masa ve sandalye koyup çorba keyfi yapması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, Yerköy ilçesinde sağanak yağış sonrası ilginç bir görüntü yaşandı. İlçe Kaymakamlığı önünde belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye işlemi yapıp, trafik polisleri de trafik akışını sağlamak için mücadele ederken bir vatandaş diz kapağına kadar gelen suyun içerisine masa ve sandalye koyup çorba keyfi yaptı.

Vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

Vatandaşın çileyi keyfe dönüştürmesi bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşın göle dönen yol ortasında çorba keyfini diğer vatandaşlar meraklı gözlerle izlediler. Polis ekiplerinin gelmesiyle esnaf tarafından masa ve sandalyenin kaldırılmasıyla çorba keyfi sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:49
  1. Yozgat

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