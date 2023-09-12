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Aktüel Türkiye BRAF toplantısına ev sahipliği yapacak
Aktüel

Türkiye BRAF toplantısına ev sahipliği yapacak

Yeniakit Publisher
2023-09-12 14:45:00 -
Türkiye BRAF toplantısına ev sahipliği yapacak

RTÜK’ün organize ettiği Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu’nun 10. Yıllık toplantısı Antalya’da gerçekleştirilecek.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü(KEİ)'ne üye ülkelerin ulusal yayıncılık düzenleyici otoritelerini bir araya getiren BRAF, yıllık toplantısını Antalya’da yapacak. “Sayısal Çağda Lisanslama Zorlukları” ana temalı Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu (BRAF) toplantısı 18-20 Eylül 2023 tarihlerinde RTÜK yöneticilerinin katılımıyla icra edilecek.

Yıllık Toplantı Sonrası Önemli Çalıştay…

BRAF üyesi yayıncı otoritelerinin katılımlarıyla yapılacak "10. Yıllık Toplantı"dan sonraysa çok önemli bir çalıştay hayata geçirilecek.

Düzenlenecek "Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı"nda uluslararası çapta fikir alışverişi yapılacak.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilecek çalıştayda, önce “Yayın Hizmetlerinde Dezenformasyonla Mücadele”, sonrasındaysa “Düzenleyici Otoriteler ve Dijital Medya Okuryazarlığı” konuları uzmanlar tarafından istişare edilecek.

BRAF Genel Sekreteri RTÜK Üyesi Deniz Güçer’in açış konuşması ile başlayacak çalıştaya Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’dan gelecek temsilciler katkı verecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantıya BRAF Üyelerinin dışında Malezya, Karadağ, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya düzenleyici otoritelerinden yetkililer de katılacak.

KEİ’den üst düzey katılım

BRAF çerçevesinde düzenlenecek "Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı’na özel önem veren Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), toplantıya üst düzey katılım gösterecek.

KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Büyükelçi Merve Safa Kavakçı, BRAF toplantısında söz alarak ülkelerin yayıncı otorite temsilcilerine hitap edecek.

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